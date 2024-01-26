Caleg Perindo Venna Melinda Ajak Warga Cintai Kuliner Tradisional Nusantara

KEDIRI - Caleg DPR RI Partai Perindo Dapil 6 Jawa Timur (Kediri, Tulungagung dan Blitar) Venna Melinda mengajak masyarakat untuk mencintai makanan tradisional atau kuliner tradisional.

Bukan hanya melestarikan. Mencintai kuliner tradisional akan berimbas pada pengembangan ekonomi kerakyatan, yakni khususnya terhadap pelaku UMKM yang menjadi program kerakyatan Perindo.

“Mari kita melestarikan kuliner tradisional, khususnya di Kediri,” ajak Venna Melinda di wilayah Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, Kamis (25/1/2024).

Perindo merupakan partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera, mendukung penuh berkembangnya ekonomi kerakyatan.