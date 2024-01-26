Truk Rombongan Pengajian Terguling di Saguling, Lima Orang Tewas

BANDUNG BARAT - Sebuah kendaraan bak terbuka yang mengangkut rombongan peziarah asal Desa Citalem, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat mengalami kecelakaan maut, Jumat (26/1/2024).

Kecelakaan maut itu terjadi di Jalan Saguling, Desa Saguling, Kecamatan Saguling, KBB dilaporkan terjadi sekitar pukul 00.30 WIB. Lima orang dilaporkan meninggal dunia, sedangkan sisanya mengalami luka ringan dan luka berat.

"Betul terjadi kecelakaan tunggal truk Mitsubishi Colt Diesel yang mengangkut warga Ditalem, Cipongkor," ungkap Kasat Lantas Polres Cimahi, AKP Sudirianto di lokasi.

Dia mengatakan, berdasarkan informasi yang dihimpun sementara truk bernomor polisi D-8304-WY itu mengangkut 30 orang sepulang menghadiri sebuah acara pengajian di daerah Cianjur. Namun di Tempat Kejadian Perkara (TKP) kendaraan bak terbuka itu terguling.

Sudirianto mengungkapkan, sejauh ini tercatat ada lima orang yang dilaporkan meninggal dunia, 10 orang mengalami luka berat dan 15 orang mengalami luka ringan.

"Lima orang meninggal dunia kemudian 10 luka berat 14 luka ringan. Korban meninggal sudah dibawa ke rumah, 13 dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, 5 Rumah Sakit Cahya Kawaluyaan, 4 orang Klinik Asyifa, 2 sudah pulang ke rumah," bebernya.