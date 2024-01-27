Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gelar Bazar Minyak Murah 1.000 Liter Bersama Ustaz Yusuf Mansur, M. Guntur: Bukti Perindo Bisa Bantu Masyarakat

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |13:45 WIB
Gelar Bazar Minyak Murah 1.000 Liter Bersama Ustaz Yusuf Mansur, M. Guntur: Bukti Perindo Bisa Bantu Masyarakat
A
A
A

JAKARTA - Caleg DPR RI Dapil Jakarta I (Jakarta Timur), KH. Yusuf Mansur alias Jam'an Nurchotib Mansur bersama Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 6, H. Muhammad Guntur menggelar bazar murah minyak goreng sebanyak 1.000 liter lebih di Lapangan Badminton Jalan Cipayung Barat 1 Gang Babeh RT 8 RW 2, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada Sabtu (27/1/2024) pagi.

M. Guntur mengatakan sesuai arahan Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo bahwa para Caleg harus membuktikan bisa membantu masyarakat bawah.

"Ini adalah bazar yang memang diberikan arahan oleh DPP Perindo untuk membantu warga masyarakat dengan program kita tersebut," kata Guntur.

"Di sini saya bersama pak Kiai ini memberikan sesuatu yang ril untuk masyarakat sesuai dengan arahan Pak Ketum bahwa harus turun membantu membuktikan dulu kalau kita Partai Perindo bisa membantu masyarakat bawah khususnya," tambahnya.

Guntur yang maju dari Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu menyediakan 1.000 liter minyak goreng kemasan yang dapat ditebus warga seharga Rp5 ribu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181902//perindo-cEGz_large.jpg
Sidang Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Hakim Diminta Vonis Berat Pelaku Agar Beri Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543//ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181414//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-2f6X_large.jpg
Perjuangkan Suara Rakyat, Perindo Usul Ambang Batas Parlemen Diturunkan Jadi 1%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181410//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-fiXl_large.jpg
Deklarasi “Energi Baru Indonesia”, Partai Perindo Usung Cara Politik Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181397//sekjen_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah-YgUZ_large.jpeg
Sekjen Perindo Tegaskan Semangat Energi Baru Indonesia dalam Rakernas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181386//utusan_khusus_presiden_bidang_pembinaan_generasi_muda_dan_pekerja_seni_raffi_ahmad-ZkBU_large.jpeg
Raffi Ahmad di Rakernas Perindo: Komunikasi Jadi Kunci Mencapai Kesuksesan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement