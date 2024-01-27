Gelar Bazar Minyak Murah 1.000 Liter Bersama Ustaz Yusuf Mansur, M. Guntur: Bukti Perindo Bisa Bantu Masyarakat

JAKARTA - Caleg DPR RI Dapil Jakarta I (Jakarta Timur), KH. Yusuf Mansur alias Jam'an Nurchotib Mansur bersama Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 6, H. Muhammad Guntur menggelar bazar murah minyak goreng sebanyak 1.000 liter lebih di Lapangan Badminton Jalan Cipayung Barat 1 Gang Babeh RT 8 RW 2, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada Sabtu (27/1/2024) pagi.

M. Guntur mengatakan sesuai arahan Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo bahwa para Caleg harus membuktikan bisa membantu masyarakat bawah.

"Ini adalah bazar yang memang diberikan arahan oleh DPP Perindo untuk membantu warga masyarakat dengan program kita tersebut," kata Guntur.

"Di sini saya bersama pak Kiai ini memberikan sesuatu yang ril untuk masyarakat sesuai dengan arahan Pak Ketum bahwa harus turun membantu membuktikan dulu kalau kita Partai Perindo bisa membantu masyarakat bawah khususnya," tambahnya.

Guntur yang maju dari Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu menyediakan 1.000 liter minyak goreng kemasan yang dapat ditebus warga seharga Rp5 ribu.