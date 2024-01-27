Ikuti Bazar Murah Caleg Perindo Djoni Toat, Warga Bandung Merasa Terbantu

BANDUNG - Kegiatan bazar minyak murah yang digelar Caleg DPR RI Dapil Jabar 1 dari Partai Perindo, Djoni Toat Muljadi sukses disambut antusias warga Bandung.

Dalam kegiatan ini, sebanyak 1000 botol minyak goreng dengan harga Rp5.000 disiapkan khusus untuk warga Dago Pojok, Jalan Bunisari RW 05, Kota Bandung.

Salah seorang warga RW 05 Dago, Mery Sumariah mengaku, dirinya sangat terbantu dengan adanya kegiatan bazar minyak murah yang digelar Caleg Perindo Djoni Toat.

"Alhamdulillah dengan adanya acara ini, warga di RW 05 merasa terbantu. Mudah-mudahan bisa berlanjut sampai nanti," ucap Mery saat ditemui di lokasi, Sabtu (27/1/2024).

Mery mengatakan, warga Dago Pojok Bandung sudah mengenal baik dengan sosok Djoni Toat. Sebab, Djoni Toat sudah banyak membantu warga saat pandemi Covid-19 melanda.

"Warga di sini semua mengenal Pak Djoni, karena beliau salah satu donatur di RW 05 ini saat COVID-19 tahun 2020-2022 kita masih tetap menerima bantuan dari beliau," katanya.

Mery pun berharap, bila nanti Djoni Toat terpilih menjadi anggota DPR RI, agar tetap bersosialisasi kepada masyarakat.