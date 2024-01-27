Guna Meningkatkan Level Ekonomi, Partai Perindo Gelar Bazar Minyak Goreng Murah di Bekasi

BEKASI - Partai Perindo menyediakan 1000 liter minyak goreng untuk bazar tebus murah di Perumahan Telaga Harapan, Desa Telaga Murni, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Sabtu (27/1/2024).

Bazar murah itu diinisiasi tiga Caleg Partai Perindo untuk DPR RI Dapil Jawa Barat VII Sururi Alfaruq, Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9 Ayun Sri Damayanti Wahyuni, dan Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil II Nadi.

Ayun Sri Damayanti Wahyuni mengatakan, sebanyak 1000 liter minyak goreng itu di tebus seharga Rp.5 ribu per liter untuk warga yang berdomisli RW 11 Perumahan Telaga Harapan.

"Kali ini kami sediakan 1000 liter untuk harga masih Rp.5 rubu per liter, dan ini yang diutamakan berdomisli warga Telaga Harapan," kata Ayun kepada wartawan, Sabtu (27/1/2024).

Caleg nomor urut 1 pada kertas suara itu menuturkan, bazar murah yang didukung ketua Umum Partai Perindo yang dipimpin oleh Hary Tanoesoedibjo (HT) itu, guna meningkatkan level ekonomi. Terlebih, saat ini kebutuhan pokok serba mahal.

BACA JUGA: Caleg Perindo Tengku Ryan Novandi Gelar Pasar Murah Minyak Goreng di Medan Timur dan Medan Deli

"Tentunya bazar murah ini didukung penuh oleh ketua Umum Partai yaitu Pak Hary Tanoe ya, supaya level ekonomi masyarakat itu naik level, dari level bawa naik ketengah, dari tengah ke atas," tuturnya.

Menurut Ayun, bukti bazar ini masyarakat bisa menilai Partai Perindo itu dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.