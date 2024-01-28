Senam Sehat Bahagia, Emak-Emak Tulungagung Antusias Sambut Caleg Perindo Venna Melinda

TULUNGAGUNG - Caleg nomor urut 1 Dapil 6 Jawa Timur dari Partai Perindo, Venna Melinda melakukan senam bersama di Desa Kaliwungu, Kecamatan Ngunut, Tulungagung.

Tak pelak, kedatangan Venna Melinda mendapat sambutan yang meriah dari ratusan emak-emak yang hadir. Senam sehat bahagia yang dilakukan Venna Melinda bersama dengan para emak-emak berlangsung sangat meriah.

Kedatangan Venna disambut para peserta senam dengan sangat antusias. Bahkan, puluhan emak-emak berebut untuk sekadar bersalaman dengan Caleg Partai Perindo tersebut dan juga meminta foto bersama.