Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Senam Sehat Bahagia, Emak-Emak Tulungagung Antusias Sambut Caleg Perindo Venna Melinda

Anang Agus Faisal , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |06:40 WIB
Senam Sehat Bahagia, Emak-Emak Tulungagung Antusias Sambut Caleg Perindo Venna Melinda
Senam bersama Caleg Perindo Venna Melinda di Tulungagung (Foto: Anang Agus Faisal)
A
A
A

 

TULUNGAGUNG - Caleg nomor urut 1 Dapil 6 Jawa Timur dari Partai Perindo, Venna Melinda melakukan senam bersama di Desa Kaliwungu, Kecamatan Ngunut, Tulungagung.

Tak pelak, kedatangan Venna Melinda mendapat sambutan yang meriah dari ratusan emak-emak yang hadir. Senam sehat bahagia yang dilakukan Venna Melinda bersama dengan para emak-emak berlangsung sangat meriah.

Kedatangan Venna disambut para peserta senam dengan sangat antusias. Bahkan, puluhan emak-emak berebut untuk sekadar bersalaman dengan Caleg Partai Perindo tersebut dan juga meminta foto bersama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement