Kunjungi Ponpes Minhajul Abidin, Caleg Perindo Ikut Doa Bersama dan Sholawat Nariyah 4.444 Kali

JOMBANG - Caleg DPR RI dari Partai Perindo, Mohammad Irfan Syauqi berkunjung ke Pondok Pesantren Minhajul Abidin di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu (27/1/2024).

Pengusaha muda tersebut mengikuti doa bersama dan pembacaan sholawat nariyah yang rutin dilakukan para santri di pondok pesantren tersebut.

Kedatangan Caleg DPR itu diterima langsung oleh pengurus dan santri Pondok Pesantren Minhajul Abidin yang terletak di Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Muhammad Irfan Syauqi langsung didaulat untuk berbicara dan memberi motivasi kepada para santri yang sudah sejak pagi menunggu kedatangannya.

Setelah memberikan motivasi, Muhammad Irfan Syauqi kemudian mengikuti acara doa bersama dan pembacaan sholawat nariyah sebanyak 4.444 kali.

Muhammad Irfan Syauqi mengungkapkan, pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan terbaik yang ada di Indonesia saat ini.

Itu sebabnya, untuk memajukan pendidikan di Indonesia, menurut Irfan Syauqi pemerintah harus untuk memberikan perhatian lebih kepada pondok-pondok pesantren tersebut.