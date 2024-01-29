Sambangi Pesantren Minhajul Abidin, Caleg Perindo: Pemerintah Harus Beri Perhatian Lebih ke Ponpes!

JOMBANG – Caleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil VIII Jawa Timur, Mohammad Irfan Syauqi berkunjung ke Pondok Pesantren Minhajul Abidin di Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Kedatangan Caleg DPR itu diterima langsung oleh pengurus dan santri Pondok Pesantren Minhajul Abidin yang terletak di Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

“Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan terbaik yang ada di Indonesia saat ini,” ujar Muhammad Irfan Syauqi di lokasi.

Menurutnya, untuk memajukan pendidikan di Indonesia, pemerintah harus untuk memberikan perhatian lebih kepada pondok-pondok pesantren tersebut.

Irfan Syauqi mengaku sangat senang berkunjung ke Jombang untuk mengikuti pembacaan sholawat nariyah dan doa bersama para santri. Melalui upaya ini, ia berharap akan dimudahkan jalannya menuju ke gedung parlemen.