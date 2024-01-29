Caleg Perindo Ustaz Yusuf Mansur Janji Bakal Perjuangkan Pendidikan hingga Buka Lapangan Kerja

JAKARTA - Caleg DPR RI Dapil Jakarta I (Jakarta Timur), KH. Yusuf Mansur alias Jam'an Nurchotib Mansur bakal memperjuangkan masalah pendidikan hingga membuka lapangan pekerjaan untuk mengatasi pengangguran khususnya di daerah pemilihannya tersebut.

Hal itu disampaikan usai menggelar bazar murah minyak goreng 1.000 liter bersama Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 6, H. Muhammad Guntur di Lapangan Badminton Jalan Cipayung Barat 1 Gang Babeh RT 8 RW 2, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada Sabtu (27/1/2024) pagi.

"Pertama kalau saya sudah jelas muka saya muka agama ya artinya itu tidak usah diomongin," kata Yusuf Mansur.

"Kita akan memperjuangkan masalah pendidikan, kesehatan udah itu saja gimana orang gampang kerja tidak nganggur, akses modal, akses pendidikan, kalau berobat gampang dan kita sudah rajanya asuransi juga besok insyaallah kalau sudah punya power lebih lagi. Ambulans aja udah seliweran," tambahnya.