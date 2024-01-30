Advertisement
HOME NEWS NEWS

Menengok Fasilitas Puskestren Persembahan Hary Tanoe untuk Pesantren Cirebon

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |23:38 WIB
Menengok Fasilitas Puskestren Persembahan Hary Tanoe untuk Pesantren Cirebon
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (Foto: MPI)
JAKARTA - Pusat Kesehatan Pesantren (Puskestren) baru saja diresmikan Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo di Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Pondok Pesantren Buntet, Mertapada Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Selasa (30/1/2024).

Selain penampilannya yang bagus dengan finishing yang juga rapih. Puskestren yang dipersembahkan oleh bos MNC Group untuk warga Pesantren Buntet Cirebon tersebut turut dilengkapi dengan fasilitas kesehatan yang sangat lengkap dan bisa diandalkan.

Menurut paparan Hary Tanoe, Puskestren yang didominasi warna putih dan biru itu mengusung konsep fasilitas mobile yang bisa dipindah-pindah lantaran berbasis kontainer yang mobilitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan bangunan permanen yang menggunakan material dari tembok.

Di dalam kontainer seluas 40 feet itu, terdapat tiga ruangan yang bisa digunakan baik untuk pemeriksaan dan juga rawat inap. Puskestren juga sudah dilengkapi dengan air conditioner atau AC sebagai instrumen penunjang kenyamanan untuk para petugas kesehatan maupun pasien.

"Ada tiga ruangan. Dua ruangan itu untuk rawat inap dan satu ruangan sebagai konsultasi pemeriksaan oleh dokter. Ada AC dan sebagainya. Ini merupakan layanan yang kami lakukan kepada masyarakat khususnya lingkungan pesantren di daerah-daerah. Harapannya bisa bermanfaat," ungkap Hary Tanoe.

Halaman:
1 2
      
