Ci Mehong Gelar Bazar Murah Minyak Goreng, Warga Kalideres Merasa Terbantu

JAKARTA - Ci Mehong yang merupakan calon legislatif (caleg) Partai Perindo DPR RI Dapil DKI Jakarta III menggelar bazar murah minyak goreng. Acara ini sukses digelar di Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis (1/2/2024).

Dalam program untuk meringankan beban masyarakat ini, Ci Mehong menggelar bazar murah dengan harga satu liter hanya Rp5 ribu. Sebanyak 1.000 paket minyak goreng murah disediakan caleg Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

Nuryati, salah satu warga yang menerima manfaat tersebut mengaku senang dengan adanya kegiatan sosial tersebut. Dia bersama warga sekitar mendapatkan minyak goreng dengan harga murah dan cukup membantu kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

“Ada acara ini sangat baik. Harga minyak kan lagi mahal dan saya ucapkan terima kasih untuk Ci Mehong,” kata dia.

Nuryati datang bersama warga lainnya dan antusias ikut mengantre untuk mendapatkan minyak goreng harga murah tersebut. Dia pun berharap acara ini agar tetap digelar di masa mendatang untuk meringankan beban warga.