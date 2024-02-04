Caleg Perindo Dina Masyusin Gelar Lomba Mancing di Kalideres

JAKARTA - Calon Legislatif (Caleg) DPRD DKI Dapil 9 Jakarta Barat, Dina Masyusin menggelar kegiatan lomba mancing bersama warga di Jalan Semanan Raya, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Minggu (4/2/2024).

Caleg Partai Perindo, Partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu mengatakan kegiatan ini sekaligus untuk menjalin kedekatan sekaligus seru-seruan bersama masyarakat.

“Hari ini kegiatan kita adalah mancing bersama masyarakat yaitu kita dari Partai Perindo hadir memberikan ikan sebanyak 100 Kg kita masukan ke dalam kolam, lalu kita berlomba-lomba memancing bersama masyarakat untuk seru-seruan,” kata dia saat ditemui, Minggu (4/2/2024).

Dina mengatakan, adapun kegiatan ini sekaligus bentuk dari Partai Perindo mendengarkan aspirasi masyarakat. Pasalnya, kegiatan ini diminta langsung oleh masyarakat.