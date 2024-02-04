Caleg Perindo Ira Miranti Semangat Atas Hadirnya Ribuan Warga Petukangan Utara

JAKARTA - Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 7 Jakarta Selatan dari Partai Perindo, Ira Miranti Dewi turut hadir dan menyapa warga Petukangan Utara secara langsung dalam kegiatan Periksa Kesehatan Gratis dan Bazar Minyak Goreng Murah Partai Perindo. Bahkan sejak awal dimulainya acara Ira telah banyak berbincang-bincang dengan para warga.

Kedekatan yang terjalin antara Ira dan para warga tampak begitu dekat. Pribadinya yang ceria dan supel membuat para warga nyaman berbincang-bincang dengannya. Ira pun turut mendengarkan aspirasi warga Petukangan Utara bersama dengan Ketua Umum DPP Kartini Perindo, sekaligus Caleg DPR RI Dapil Jakarta II, Liliana Tanoesoedibjo.

Acara ini bukan hanya menggelar bazar murah dan cek kesehatan gratis, tetapi adapun sosialisasi pencoblosan yang diberikan langsung oleh Liliana Tanoe. Selain itu, ada juga bazar baju murah yang diserbu para warga.

Antusiasme warga Petukangan Utara yang sungguh luar biasa membuat Ira pun merasa bersemangat dan kagum. Dirinya berharap dapat terus membantu para warga jika berhasil terpilih nantinya.

“Alhamdulillah ya Petukangan Utara itu sungguh luar biasa. Hari ini ada 1.700 orang yang hadir dan kehadiran mereka sangat luar biasa,” kata Ira.

Selain itu, para warga merasa belum pernah mendapatkan gerobak gratis dari Partai Perindo. Mendengar hal tersebut Ira dan Liliana Tanoe pun langsung memberitahukan cara untuk mendapatkannya. Bahkan artis yang kini terjun ke dunia politik ini pun siap sedia untuk membantu para warga Petukangan Utara agar bisa mendapatkan gerobak dari Partai Perindo.

“Jadi nanti dari kelurahan akan dilanjutkan bagi yang sudah mendaftar menjadi anggota, nanti didata,” ujar Ira.