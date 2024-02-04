Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Ira Miranti Semangat Atas Hadirnya Ribuan Warga Petukangan Utara

Devi Pattricia , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |22:02 WIB
Caleg Perindo Ira Miranti Semangat Atas Hadirnya Ribuan Warga Petukangan Utara
Caleg Perindo Ira (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 7 Jakarta Selatan dari Partai Perindo, Ira Miranti Dewi turut hadir dan menyapa warga Petukangan Utara secara langsung dalam kegiatan Periksa Kesehatan Gratis dan Bazar Minyak Goreng Murah Partai Perindo. Bahkan sejak awal dimulainya acara Ira telah banyak berbincang-bincang dengan para warga.

Kedekatan yang terjalin antara Ira dan para warga tampak begitu dekat. Pribadinya yang ceria dan supel membuat para warga nyaman berbincang-bincang dengannya. Ira pun turut mendengarkan aspirasi warga Petukangan Utara bersama dengan Ketua Umum DPP Kartini Perindo, sekaligus Caleg DPR RI Dapil Jakarta II, Liliana Tanoesoedibjo.

Acara ini bukan hanya menggelar bazar murah dan cek kesehatan gratis, tetapi adapun sosialisasi pencoblosan yang diberikan langsung oleh Liliana Tanoe. Selain itu, ada juga bazar baju murah yang diserbu para warga.

Antusiasme warga Petukangan Utara yang sungguh luar biasa membuat Ira pun merasa bersemangat dan kagum. Dirinya berharap dapat terus membantu para warga jika berhasil terpilih nantinya.

“Alhamdulillah ya Petukangan Utara itu sungguh luar biasa. Hari ini ada 1.700 orang yang hadir dan kehadiran mereka sangat luar biasa,” kata Ira.

Selain itu, para warga merasa belum pernah mendapatkan gerobak gratis dari Partai Perindo. Mendengar hal tersebut Ira dan Liliana Tanoe pun langsung memberitahukan cara untuk mendapatkannya. Bahkan artis yang kini terjun ke dunia politik ini pun siap sedia untuk membantu para warga Petukangan Utara agar bisa mendapatkan gerobak dari Partai Perindo.

“Jadi nanti dari kelurahan akan dilanjutkan bagi yang sudah mendaftar menjadi anggota, nanti didata,” ujar Ira.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183661//perindo_jaktim-F1AS_large.jpg
Bahas Verfak dengan KPU Jaktim, DPD Perindo Jaktim: Kami Pastikan Struktur Sudah Lengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183651//perindo-CvGV_large.jpg
KPU Jaktim Jalin Silaturahmi Sambangi Markas DPD Perindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183391//perindo-uJQI_large.jpg
Gerak Cepat Prabowo Kembalikan Martabat 2 Guru Luwu Utara yang Dipecat Panen Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182729//perindo-Un1y_large.jpg
Hari Pahlawan: Musuh Terbesar Bangsa Bukan Penjajah Fisik, Melainkan Anasir Koruptor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182248//perindo-14Y2_large.jpg
TB Sangadiah Tutup Usia, Sosok Ulama dan Pendekar Pemersatu di Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181902//perindo-cEGz_large.jpg
Sidang Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Hakim Diminta Vonis Berat Pelaku Agar Beri Efek Jera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement