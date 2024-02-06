Hadir di Tengah Warga Blok S, Hary Tanoe Sampaikan Tujuan Berdirinya Partai Perindo

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo hadir di tengah-tengah warga Jakarta di kawasan Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa (6/2/2024) ini. Dia pun menyampaikan tujuan berdirinya Partai Perindo.

Menurut Hary Tanoe, Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu didirikan untuk melayani masyarakat Indonesia ini. Pasalnya, Partai Perindo ingin agar masyarakat Indonesia bisa sejahtera, khususnya masyarakat kurang mampu.

"Partai Perindo hadir tujuannya bagaimana melayani masyarakat, khususnya masyarakat membutuhkan. Itulah kenapa ada Partai Perindo," ujar Hary Tanoe pada wartawan, Selasa (6/2/2024).

Maka itu, kata dia, pada Selasa (6/2/2024) ini, Partai Perindo menggelar bakti sosial berupa bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis di Lapangan Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dalam kegiatan bakti sosial itu, Hary Tanoe ditemani sang istri, Liliana Tanoesoedibjo yang juga sebagai Caleg DPR RI Dapil Jakarta 2 dari Partai Perindo meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri dengan nomor urut 1. Dia juga ditemani oleh Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 7 Jakarta Selatan dari Partai Perindo, yakni Caleg Ira Miranti Dewi dengan nomor urut 5, Caleg Rachmat Nurhadi 4, hingga Caleg Firda Anisa Putri dengan nomor urut 7.

"Ini merupakan bagian dari aktivitas Partai Perindo bagaimana kami bisa melayani masyarakat," katanya.

(Awaludin)