HOME NEWS NEWS

Hadiri Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis, HT Pastikan Caleg Perindo Perjuangankan Kesejahteraan Rakyat

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |12:37 WIB
Hadiri Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis, HT Pastikan Caleg Perindo Perjuangankan Kesejahteraan Rakyat
Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo. (Foto: Selvianus)
JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) ikut mengkampanyekan Ketua Umum DPP Kartini Perindo sebagai Caleg DPR RI Dapil Jakarta II, Liliana Tanoesoedibjo, serta Devi Herlina Caleg DPRD DKI Jakarta Selatan Dapil 8.

Kampanye itu dilakukan HT saat menghadiri kegiatan bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di Jalan. Gang. Trijaya VI RT.13/RW.07 Kelurahan Tebet Barat, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2024).

"Melalui partai politik karena melalui partai politik menciptakan dan melahirkan kader-kader seperti Ibu Liliana di anggota DPR RI dan Ibu Devi DPRD DKI Jakarta sebagai wakil rakyat," kata Hary Tanoesoedibjo dalam sambutannya.

Secara tegas, HT juga memastikan jika Liliana Tanoesoedibjo dan Devi Herlina duduk sebagai anggota legislatif nanti. Maka kesejahteraan rakyat dapat tercapai melalui kebijakan-kebijakan pro rakyat, bisa membantu masyarakat-masyarakat kalangan menengah ke bawah.

"Sebagai wakil rakyat itu penting karena bisa membuat kebijakan dan aturan-aturan pro rakyat dan saya bisa pastikan jika Ibu Liliana terpilih di DPR RI dan Ibu Devi Herlina duduk di DPRD DKI bisa dipastikan bahwa tugas mereka memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan semua kebijakannya pro rakyat," ucap HT.

Dengan melahirkan kebijakan-kebijakan pro rakyat itu, HT menyakini masyarakat secara cepat bakal naik kelas dan mapan. Maka akan terlahirnya persatuan Indonesia yang kokoh dan solid satu sama lain.

"Kalau mensejahterakan masyarakat dan bisa dicontoh oleh daerah-daerah lain, makanya kalau masyarakat pengen naik kelas cepat, pengen cepat sejahtera Indonesia jadi kuat supaya bisa Perindo (Persatuan Indonesia)," imbuhnya.

"Jadi kesejahteraan itu harus diwujudkan dulu baru kesatuan - kesatuan akan kuat kalau kesejahteraan belum diwujudkan susah, orang harus sejahtera dulu tetapi kalau sudah sejahtera kesatuan dan persatuan kita akan solid," tutur HT.

Adapun Partai Persatuan Indonesia (Perindo) berlambang Rajawali mengembangkan sayap telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bernomor urut 16 dalam kertas suara Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2024.

