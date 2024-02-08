Bazar Minyak Goreng Partai Perindo Hadir di Pajangan Bantul, Bantu Ringankan Beban Warga

BANTUL - Partai Perindo menggelar bazar minyak goreng murah di Dusun Gandekan, Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Bantul, Kamis (08/02/2024). Bazar minyak goreng itu bertujuan membantu meringankan beban warga.

Ketua DPW Perindo DIY, Brigjen TNI (purn) Bonifasius Widiyanto Sambodo mengatakan, bazar murah ini menjadi yang kesekian kalinya. Dimana, Partai Perindo selalu hadir memberikan bantuan minyak goreng dengan harga murah.

"Partai Perindo ingin terus hadir memberikan manfaat kepada masyarakat, salah satunya dengan mengadakan bazar minyak goreng murah," kata dia.

Dalam kegiatan ini, lanjut dia, Partai Perindo berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, menyediakan 500 liter yang bisa ditebus dengan harga Rp 5 ribu saja.

Di situasi ekonomi saat ini, caleg DPR RI dapil DIY itu menyebut bahwa minyak murah itu diharapkan bisa mengurangi beban masyarakat. Pasalnya, harga minyak goreng di pasaran bisa mencapai Rp 15 ribu per liternya.