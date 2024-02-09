Emak-Emak di Kediri Antusias Ikuti Bazar Migor Murah dari Caleg Perindo Venna Melinda

KEDIRI - Caleg DPR RI Partai Perindo dapil 6 Jawa Timur (Kediri, Tulungagung dan Blitar) Venna Melinda terus melakukan senam massal yang bertajuk senam sehat dan bahagia. Di Kediri, Blitar dan Tulungagung ia juga terus menggelar bazar minyak goreng murah.

Minyak goreng dijual harga Rp5.000 per liter, sementara harga di pasaran Rp15.000 per liter. Begitu juga saat melakukan sosialisasi di Desa Jagul Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri.

Dalam kesempatan tersebut, Venna berjanji akan melanjutkan program Kartu Indoesia Pintar (KIP) jika terpilih kembali dalam Pemilu 2024.

Venna mengklaim KIP merupakan gagasannya, yakni saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Venna Melinda berharap program KIP ke depan bisa semakin meluas dan merata.

“Kita akan mengembangkan program Kartu Indonesia Pintar,” ujar Venna di sela senam bersama atau senam massal di Kabupaten Kediri, Selasa (6/2/2024).

Venna menegaskan jika KIP memiliki manfaat yang besar, yakni terutama kepada anak-anak di usia sekolah. Dengan KIP yang meluas dan merata semua anak akan melanjutkan sekolah.

Venna optimistis program pro rakyat akan mengantarkan Partai Perindo memenangkan Pemilu 2024, yakni terutama di dapil 6 Jawa Timur.

“Dan dengan KIP tidak ada lagi anak putus sekolah,” pungkasnya.

Sementara Ririn Sugiarti salah seorang warga mengaku senang dengan adanya program pro rakyat Perindo. Sejumlah program pro rakyat telah terbukti meringankan beban warga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

“Kami berharap program pro rakyat Perindo bisa terus berlanjut,” ujarnya.

Venna menegaskan jika Partai Perindo merupakan partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera, mendukung penuh berkembangnya ekonomi kerakyatan.