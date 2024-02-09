Advertisement
HOME NEWS NEWS

Sosialisasi di Kediri, Venna Melinda Ajak Warga Pilih Partai Perindo

Afnan Subagio , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |14:22 WIB
Sosialisasi di Kediri, Venna Melinda Ajak Warga Pilih Partai Perindo
Venna Melinda di Kediri. (Foto: Afnan Subagio)
KEDIRI - Caleg DPR RI Partai Perindo dapil 6 Jawa Timur (Kediri, Tulungagung dan Blitar) Venna Melinda menggelar sosialiasi kertas suara dan pencoblosan pada 14 Februari 2024. Selain mengajak memilih dirinya, Venna juga mengajak warga untuk mencoblos Partai Perindo yang bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024.

“Jangan lupa memilih Partai Perindo nomor 16 pada 14 Februari nanti,” ujarnya kepada warga, Selasa (6/2/2024).

Kedatangan Venna membuat ibu-ibu di Blitar bahagia. Pasalnya, Venna menggelar bazar minyak goreng murah yang sangat membantu masyarakat.

Emak-Emak di Kediri Antusias Ikuti Bazar Migor Murah dari Caleg Perindo Venna Melinda 

Dalam acara tersebut, minyak goreng dijual harga Rp5.000 per liter, sementara harga di pasaran Rp15.000 per liter. Begitu juga saat melakukan sosialisasi di Desa Jagul Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri.

Venna berjanji akan melanjutkan program Kartu Indoesia Pintar (KIP) jika terpilih kembali dalam Pemilu 2024. Venna menyebut KIP merupakan gagasannya, yakni saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Venna Melinda berharap program KIP ke depan bisa semakin meluas dan merata.

“Kita akan mengembangkan program Kartu Indonesia Pintar,” ujar Venna di sela senam bersama atau senam massal di Kabupaten Kediri, Selasa (6/2/2024).

Venna menegaskan jika KIP memiliki manfaat yang besar, yakni terutama kepada anak-anak di usia sekolah. Dengan KIP yang meluas dan merata semua anak akan melanjutkan sekolah.

Venna optimistis program pro rakyat akan mengantarkan Partai Perindo memenangkan Pemilu 2024, yakni terutama di dapil 6 Jawa Timur.

“Dan dengan KIP tidak ada lagi anak putus sekolah,” pungkasnya.

Sementara Ririn Sugiarti salah seorang warga mengaku senang dengan adanya program pro rakyat Perindo. Sejumlah program pro rakyat telah terbukti meringankan beban warga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

“Kami berharap program pro rakyat Perindo bisa terus berlanjut,” ujarnya.

