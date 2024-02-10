Advertisement
HOME NEWS NEWS

Didatangi Caleg Perindo Michael, Warga Kapuk Muara Keluhkan Mahalnya Harga Bahan Pokok

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |12:29 WIB





JAKARTA - Warga di Jalan Kapuk Muara Raya, RW4 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara meminta agar Calon Legislatif (Caleg) DPRD DKI Jakarta Dapil 3 (Kecamatan Tanjung Priok, Pademangan, dan Penjaringan) Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Michael Victor Sianipar untuk amanah jika sudah terpilih sebagai anggota dewan.

Hal tersebut disampaikan warga saat Michael melaksanakan kegiatan bazar murah bersama warga Kapuk Muara pada Sabtu (10/2/2024) siang.

Neneng (23) warga RT11/RW04, Kelurahan Kapuk Muara berharap Michael menjadi anggota dewan yang amanah setelah dipilih oleh rakyat.

 BACA JUGA:

"Semoga menepati janjinya, khususnya untuk memastikan sembako agar lebih murah, sekarang beras, cabai mahal sekali. Kami rakyat kecil benar-benar dibuat pusing sama keadaan sekarang ini," kata Neneng.

      
