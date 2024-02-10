Warga Idanogawo Nias Berterima Kasih ke Perindo untuk Bazar Murah Minyak Goreng

NIAS - Calon legilatif Partai Perindo untuk DPR RI dapil Sumut Dua, Leader Dermawan Soli Daeli, menggelar bazar minyak goreng murah di Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, Sumatera Utara, aksi ini mendapat sambutan positif karena minyak goreng dijual dengan harga rp5.000 per liter.

Salah seorang warga Kecamatan Idanogawo, yang mendapat kupon minyak goreng dari Partai Perindo, sangat antusias dan mengucapkan terimakasih karena kegiatan yang digelar di desanya ini sangat membantu masyarakat.

"Sangat senang sekali, sebelumnya belum pernah ada acara seperti ini di daerah kami, saya dan warga lainnya mengucapkan terima kasih," kata seorang warga, Ina Teti.

Sementara itu, Leader DS Daeli, mengungkapkan bahwa bazar minyak goreng murah merupakan program nasional Partai Perindo mulai dari pusat hingga ke daerah.

"Ini merupakan salah satu komitmen Partai Perindo dalam membantu masyarakat khususnya yang tinggal di pelosok, dan juga kegiatan nyata sesuai dengan slogan Partai Perindo dalam mensejahterahkan masyarakat," ungkapnya.

(Khafid Mardiyansyah)