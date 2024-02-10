Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Warga Idanogawo Nias Berterima Kasih ke Perindo untuk Bazar Murah Minyak Goreng

Iman Lase , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |21:57 WIB
Warga Idanogawo Nias Berterima Kasih ke Perindo untuk Bazar Murah Minyak Goreng
A
A
A

NIAS - Calon legilatif Partai Perindo untuk DPR RI dapil Sumut Dua, Leader Dermawan Soli Daeli, menggelar bazar minyak goreng murah di Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, Sumatera Utara, aksi ini mendapat sambutan positif karena minyak goreng dijual dengan harga rp5.000 per liter.

Salah seorang warga Kecamatan Idanogawo, yang mendapat kupon minyak goreng dari Partai Perindo, sangat antusias dan mengucapkan terimakasih karena kegiatan yang digelar di desanya ini sangat membantu masyarakat.

"Sangat senang sekali, sebelumnya belum pernah ada acara seperti ini di daerah kami, saya dan warga lainnya mengucapkan terima kasih," kata seorang warga, Ina Teti.

Sementara itu, Leader DS Daeli, mengungkapkan bahwa bazar minyak goreng murah merupakan program nasional Partai Perindo mulai dari pusat hingga ke daerah.

"Ini merupakan salah satu komitmen Partai Perindo dalam membantu masyarakat khususnya yang tinggal di pelosok, dan juga kegiatan nyata sesuai dengan slogan Partai Perindo dalam mensejahterahkan masyarakat," ungkapnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185253//perindo-4ytd_large.jpg
Partai Perindo: Kita Kawal Pemilu Berintegritas dan Jadi Bagian Kedaulatan Suara Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185221//partai-Jkoe_large.jpg
Partai Perindo Bersama 7 Parpol Deklarasikan Sekber GKSR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459//sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183661//perindo_jaktim-F1AS_large.jpg
Bahas Verfak dengan KPU Jaktim, DPD Perindo Jaktim: Kami Pastikan Struktur Sudah Lengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183651//perindo-CvGV_large.jpg
KPU Jaktim Jalin Silaturahmi Sambangi Markas DPD Perindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183391//perindo-uJQI_large.jpg
Gerak Cepat Prabowo Kembalikan Martabat 2 Guru Luwu Utara yang Dipecat Panen Pujian
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement