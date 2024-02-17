JAKARTA - Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso, seorang tentara dengan jumlah Brevet terbanyak dalam sejarah Indonesia, yakni mencapai 48 Brevet. Jenderal Djoko menjabat sebagai Panglima TNI pada periode 2007-2010.
Ia merupakan seorang jenderal bintang 4 lulusan Adhi Makayasa Akmil 1975. Berikut beberapa Brevet Jenderal Djoko:
1. Brevet Penerbang Helikopter
2. Brevet Sniper
3. Brevet Airborne
4. Brevet Scuba Diving
5. Brevet Freefall
6. Brevet Counter-Terrorism
7. Brevet Infanteri
8. Brevet Kavaleri
9. Brevet Artileri
10. Brevet Zeni
11. Brevet Intelijen
12. Brevet Komunikasi
13. Brevet Pertahanan Udara
14. Brevet Roket
15. Brevet Satgas UN
16. Brevet Satgas Pamtas
17. Brevet Satgas Teritorial
18. Brevet Satgas BKO
19. Brevet Satgas Nubika
20. Brevet Satgas APEC
21. Brevet Satgas WIBAWA
22. Brevet Satgas KAMTIB
23. Brevet Satgas Operasi Penyelamatan
24. Brevet Satgas Bantuan Kemanusiaan