Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Siapa Jenderal Pemilik Brevet Terbanyak Sepanjang Sejarah Indonesia? Ini Sosoknya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |05:13 WIB
Siapa Jenderal Pemilik Brevet Terbanyak Sepanjang Sejarah Indonesia? Ini Sosoknya
Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso, seorang tentara dengan jumlah Brevet terbanyak dalam sejarah Indonesia, yakni mencapai 48 Brevet. Jenderal Djoko menjabat sebagai Panglima TNI pada periode 2007-2010.

Ia merupakan seorang jenderal bintang 4 lulusan Adhi Makayasa Akmil 1975. Berikut beberapa Brevet Jenderal Djoko:

1. Brevet Penerbang Helikopter

2. Brevet Sniper

3. Brevet Airborne

4. Brevet Scuba Diving

5. Brevet Freefall

6. Brevet Counter-Terrorism

7. Brevet Infanteri

8. Brevet Kavaleri

9. Brevet Artileri

10. Brevet Zeni

11. Brevet Intelijen

12. Brevet Komunikasi

13. Brevet Pertahanan Udara

14. Brevet Roket

15. Brevet Satgas UN

16. Brevet Satgas Pamtas

17. Brevet Satgas Teritorial

18. Brevet Satgas BKO

19. Brevet Satgas Nubika

20. Brevet Satgas APEC

21. Brevet Satgas WIBAWA

22. Brevet Satgas KAMTIB

23. Brevet Satgas Operasi Penyelamatan

24. Brevet Satgas Bantuan Kemanusiaan

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185831/kapuspen_mabes_tni_mayjen_mar_freddy_adianzah-XogS_large.jpg
TNI Kantongi Nama Jenderal Bintang 3 Kandidat Komandan Pasukan Perdamaian Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/340/3185274/tni-b73K_large.jpg
Aksi Pasukan Elite TNI Bantu Korban Letusan Gunung Semeru hingga Terjang Banjir Lahar Dingin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184196/tni-5I3Z_large.jpg
Jenderal Tempur Kostrad Jadi Tamu Kehormatan di Perayaan 250 Tahun Marinir AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183444/dpr-0Lfu_large.jpg
Soal Perjanjian RI-Australia, DPR Ingatkan Sifatnya Konsultasi Bukan Aliansi Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182980/tni-wxTk_large.jpg
Jenderal Tempur Kostrad Pimpin Upacara Medal Parade di Afrika Tengah, Kenang Prajurit yang Gugur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182334/tni-ZtVo_large.jpg
Jenderal Tempur Kostrad Pimpin Penertiban Tambang Ilegal, Sita Belasan Excavator dan Buldozer
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement