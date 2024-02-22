Joe Biden Batalkan Pinjaman Pelajar Senilai Rp19 Triliun untuk 153.000 Orang

NEW YORK – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah mengumumkan pembatalan utang pelajar sebesar USD1,2 miliar untuk 153,000 peminjam Amerika.

Mahkamah Agung sebelumnya telah memblokir rencana Biden untuk membatalkan utang pelajar bagi lebih dari 40 juta orang Amerika.

Pengumuman ini hanya berlaku bagi mereka yang terdaftar dalam rencana pembayaran tertentu yang memenuhi persyaratan tertentu.

Mereka yang terkena dampak akan diberitahu dan akan diterapkan secara otomatis.

Pengumuman dari Gedung Putih pada Rabu (21/2/2024) hanya berlaku bagi mereka yang terdaftar dalam rencana pembayaran kembali Tabungan untuk Pendidikan Berharga (Simpan) sukarela yang telah melakukan pembayaran setidaknya selama 10 tahun dan yang awalnya meminjam USD12.000 atau kurang untuk sekolah.

Gedung Putih dalam sebuah pernyataan mengatakan hal ini terutama akan membantu community college dan peminjam lainnya dengan pinjaman yang lebih kecil dan membuat banyak orang berada di jalur yang tepat untuk terbebas dari utang mahasiswa lebih cepat dari sebelumnya.

Menurut Departemen Pendidikan, 7,5 juta orang terdaftar dalam program pembayaran kembali, yang dibuat oleh pemerintahan Biden.

Ini menghitung pembayaran bulanan berdasarkan pendapatan seseorang dan ukuran keluarga dan bukan saldo pinjaman mereka, dalam upaya mengurangi beban keuangan.