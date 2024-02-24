Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pasca-Diterjang Banjir, Jalan di Provinsi Jambi Rusak Parah hingga Berlubang Sedalam 50 Cm

Azhari Sultan , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |10:00 WIB
Pasca-Diterjang Banjir, Jalan di Provinsi Jambi Rusak Parah hingga Berlubang Sedalam 50 Cm
Jalan rusak di Provinsi Jambi (foto: dok ist)
A
A
A

MUAROJAMBI - Akibat terus diterjang banjir, salah satu ruas jalan Provinsi Jambi di wilayah Desa Sponjen, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muarojambi, Jambi rusak parah.

Tidak hanya itu, lubang yang dalam hingga sekitar lebih setengah meter membuat banyak mobil truk bermuatan hasil perkebunan terpuruk ditengah jalan rusak tersebut.

Beruntung, warga setempat begitu peduli membantu para sopir yang kendaraannya terjebak di jalan berlobang yang rusak parah.

"Ini sudah hampir dua bulan jalan ini rusak parah. Dan ini kejadian berulang setiap tahunnya," ungkap Lukman, salah seorang sopir truk pengangkut kelapa sawit, Sabtu (24/2/2024)

Menurutnya, hal ini sudah terjadi sejak lima tahun ini dan belum ada perubahan sama sekali.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188184//bnpb-6HhW_large.jpg
BNPB Pastikan Penyaluran Bantuan di Langkat Optimal, Huntara Mulai Disiapkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/340/3188162//banjir-M6j9_large.jpg
Pascabanjir, Gubernur Mahyeldi: Sumbar Tak Lagi Terisolir dan Bantuan Tersalurkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188019//polri-8hnr_large.jpg
Polairud  Evakuasi Anak-Anak Korban Banjir Rob di Muara Angke
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187973//pertamina-l67z_large.jpg
Pertamina Diyakini Mampu Selesaikan Lebih Cepat Masalah Distribusi BBM di Wilayah Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188001//banjir-b19R_large.jpg
Tolong Pak Pramono! Warga Muara Angke Masih Bertahan di Rumah Meski Diterjang Banjir Rob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187958//gibran_tinjau_lokasi_bencana_di_tapanuli_selatan-5AKE_large.jpg
Tinjau Lokasi Bencana di Tapanuli Selatan, Gibran Pastikan Kebutuhan Dasar Pengungsi Terpenuhi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement