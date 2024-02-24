Pasca-Diterjang Banjir, Jalan di Provinsi Jambi Rusak Parah hingga Berlubang Sedalam 50 Cm

MUAROJAMBI - Akibat terus diterjang banjir, salah satu ruas jalan Provinsi Jambi di wilayah Desa Sponjen, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muarojambi, Jambi rusak parah.

Tidak hanya itu, lubang yang dalam hingga sekitar lebih setengah meter membuat banyak mobil truk bermuatan hasil perkebunan terpuruk ditengah jalan rusak tersebut.

Beruntung, warga setempat begitu peduli membantu para sopir yang kendaraannya terjebak di jalan berlobang yang rusak parah.

"Ini sudah hampir dua bulan jalan ini rusak parah. Dan ini kejadian berulang setiap tahunnya," ungkap Lukman, salah seorang sopir truk pengangkut kelapa sawit, Sabtu (24/2/2024)

Menurutnya, hal ini sudah terjadi sejak lima tahun ini dan belum ada perubahan sama sekali.