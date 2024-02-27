Diterjang Hujan Deras, Sejumlah Rumah di Merangin Ambruk

MERANGIN - Sejumlah rumah di Perumahan Bukit mas Residence III, Talang Kawo Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi tiba-tiba ambruk. Rumah tersebut ambruk sekitar pukul 23.30 wib, Senin (26/2/2024). Saat itu warga sebagian warga tengah tertidur pulas.

Informasi yang dihimpun, sebelum terjadinya ambruk tersebut, kondisi cuaca tengah hujan. Namun demikian, pemicu terjadinya ambruk itu sudah lama terjadi.

Awalnya beberapa rumah mengalami keretakan pada dinding. Seiring waktu berjalan rumah-rumah yang lainnya juga ikut retak. Kuat dugaan, kontur tanah di perumahan tersebut merupakan tanah timbunan, sementara dibawahnya ada jurang. Seiring waktu, tanah tersebut terkikis dan akhirnya ambruk.

"Puncaknya tadi malam. Yang hancur itu ada satu, tapi yang bakal menyusul itu banyak," kata Sari warga setempat, Selasa (27/2/2024).

Dengan kerusakan tersebut, warga meminta kepada pemerintah Kabupaten Merangin untuk turun ke lapangan mengecek dan mengevakuasi warga.