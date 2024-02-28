Manajer SPBU di Lubuklinggau Tewas Terpanggang di Kamar Mandi

LUBUKLINGGAU - Manajer stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Erlu, tewas terpanggang di dalam kamar mandinya, Selasa 27 Februari 2024, sekira pukul 20.00 WIB.

Erlu tewas dalam kebakaran hebat yang melanda bangunan mess semi permanen mes karyawan SPBU Lubuklinggau. Erlu mengalami luka bakar di seluruh tubuhnya.

Diduga, kebakaran itu akibat korsleting listrik dari kamar korban sendiri.

Proses evakuasi korban pun dramatis. Jenazah Erlu dibawa ke RS Lubuklinggau menggunakan mobil bak terbuka.

Menurut rekan korban, Muhammad, peristiwa tragis tersebut terjadi saat mereka tengah di dalam rumah. Saat itu, dia mendengar suara letusan.

"Awalnya kami mendengar suara letusan seperti korsleting listrik, karena penasaran, kami keluar melihat ada keluar api," ujar Muhammad, Rabu (28/2/2024).

Muhammad menceritakan karena lokasi letusan berasal dari arah rumah korban, pihaknya lalu menggedor-gedor bedeng tempat Erlu tinggal.