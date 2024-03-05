Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polda NTT Mendadak Gelar Tes Urine, Deteksi Tingkat Bebas Narkoba Personel

Ponsius Econg , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |16:40 WIB
Polda NTT Mendadak Gelar Tes Urine, Deteksi Tingkat Bebas Narkoba Personel
Polda NTT tes urine personelnya (Foto: dok polisi)
A
A
A

KUPANG - Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar tes urine para personelnya. Hal tersebut dilakukan untuk mendeteksi tingkat bebas narkoba di kalangan aparat.

Adapun pemeriksaan dibuat secara mendadak usai apel pagi, dipimpin langsung oleh Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda NTT Kombes Pol I Made Sunarta, Senin (4/3/2024).

Inisiatif tes ini dilakukan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda NTT dalam kolaborasi dengan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) serta Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes).

Irwasda Kombes Pol Sunarta mengatakan, pemeriksaan perlu dilakukan untuk mengevalusi kesiapan personel dalam menjalankan tugas, terutama menjelang Pilkada Serentak 2024.

"Kita lakukan tes urine ini guna memastikan kesiapan anggota dalam melaksanakan tugas yang menanti cukup berat yakni Pilkada. Setiap anggota wajib bebas dari narkoba," ucap Kombes Pol Sunarta, Senin (4/3/2024).

Langkah proaktif ini, lanjutnya, menjadi bukti nyata komitmen Polda NTT dalam menjaga integritas dan profesionalisme personelnya. "(Usai apel pagi) Kami memerintahkan setiap satuan kerja untuk mengirimkan 10 personelnya," tuturnya.

"Hasil tes urinenya nihil, semua negatif," ungkapnya.

