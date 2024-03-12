Advertisement
HOME NEWS JATIM

Sampang Diguyur Hujan Deras, Jalan Nasional hingga Pemukiman Warga Terendam Banjir

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |16:05 WIB
Banjir di Sampang (foto: dok ist)
SAMPANG - Hujan lebat mengguyur Wilayah Kabupaten Sampang hingga berjam -jam, akibatnya sejumlah wilayah terendam banjir. Hujan turun dengan insitas tinggi mulai jam 03.00 WIB dini hari, hingga saat ini dan hampir merata seluruh wilayah Kabupaten Sampang.

Salah satu wilayah yang terendam banjir di Jalan Raya Jalur Nasional di Desa Panyepen, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Madura, Selasa (12/3/2024). Akibatnya kemacetan terjadi, banyak kendaraan roda dua yang memaksa untuk melintas di tengah banjir, namun kondisi kendaraan berakhir mogok.

Salah satu warga setempat, Barok (22) mengatakan bahwa, adanya banjir memang akibat hujan yang mengguyur Kabupaten Sampang hingga berjam-jam, mulai subuh sampai saat ini.

"Hujan saat ini merata terutama di dua kecamatan, yakni Kecamatan Banyuates dan Tambelangan, sehingga air mengalir ke Sungai Panyepen dan meluap," ujarnya, Selasa (12/3/2024).

Menurutnya, memang kondisi banjir saat ini sudah biasa terjadi setiap musim hujan, hanya saja luapan air sungai saat ini lebih tinggi dan deras dibandingkan tahun sebelumny.

