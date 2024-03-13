Pesawat LATAM Airlines Mendadak Menukik Tajam ke Bawah, 50 Orang Terluka

SYDNEY - Setidaknya 50 orang terluka ketika sebuah Boeing 787 yang dioperasikan oleh LATAM Airlines tiba-tiba menukik tajam ke bawah di tengah penerbangan dari Sydney ke Auckland pada Senin (11/3/2024).

Menurut FlightAware, pesawat mendarat di bandara Auckland sesuai jadwal pada Senin (11/3/2024) sore. Pesawat itu diduga mengalami masalah teknis sehingga terjadi turbulensi parah.

“LATAM Airlines Group melaporkan bahwa penerbangan LA800, yang mengoperasikan rute Sydney-Auckland hari ini, mengalami masalah teknis selama penerbangan yang menyebabkan pergerakan kuat,” kata maskapai tersebut, dikutip Reuters.

Juru bicara Hato Hone St John mengatakan satu orang berada dalam kondisi serius sementara sisanya menderita luka ringan hingga sedang. Pihaknya merawat sekitar 50 orang di bandara.

"Pesawat itu, tanpa pemberitahuan sebelumnya, baru saja jatuh. Maksud saya, pesawat itu jatuh tidak seperti yang pernah saya alami dalam turbulensi kecil apa pun, dan orang-orang terlempar dari tempat duduknya, terbentur bagian atas atap pesawat, terlempar ke lorong," kata penumpang Brian Jokat kepada BBC.

Penyebab perubahan lintasan yang tiba-tiba ini belum dapat dipastikan dengan segera. Pakar keselamatan mengatakan sebagian besar kecelakaan pesawat disebabkan oleh berbagai faktor yang perlu diselidiki secara menyeluruh.

“Beberapa panel atap pecah karena ada orang yang terlempar dan terbentur panel atap plastik di lorong. Dan ada darah yang keluar dari kepala beberapa orang,” terang seroang penumpang bernama Jokat yang tidak terluka dalam kejadian tersebut.