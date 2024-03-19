Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Beraksi Sendirian, Maling Bobol Toko Gasak Puluhan Handphone Senilai Rp500 Juta

Indra Yosse , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |09:24 WIB
Beraksi Sendirian, Maling Bobol Toko Gasak Puluhan Handphone Senilai Rp500 Juta
Maling gasak puluhan handphone terekam CCTV (Foto: Tangkapan layar/Indra Yosse)
PEKANBARU - Aksi maling membobol sebuah toko ponsel di Pekanbaru, Riau terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Pelaku yang beraksi seorang diri itu berhasil menggasak sebanyak 58 unit handphone berbagai merek senilai Rp500 juta.

Perisitiwa pencurian itu terjadi di sebuah Toko Fajar Store di Jalan Delima, Pekanbaru, Minggu 17 Maret 2024 subuh di saat orang sedang melaksanakan sahur puasa. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku mendatangi toko menggunakan sebuah mobil minibus.

Pelaku beraksi seorang diri itu menggunakan alat las untuk memotong gembok rolling door atau pintu teralis toko. Setelah berhasil membobol pintu teralis, pelaku kemudian masuk ke dalam toko membawa kantong plastik dan kemudian menjarah puluhan ponsel yang terpajang di dalam kaca estalase.

Setelah berhasil menggasak puluhan ponsel, pelaku langsung kabur dengan menggunakan mobil yang dikendarainya. Peristiwa pencurian tersebut baru diketahui setelah Manager toko bernama Reza melihat pintu teralis dalam keaadan terbuka dan kunci gemboknya sudah dirusak.

Setelah diperiksa lebih ke dalam, kondis toko berantakan dan puluhan handphone yang terpajang di dalam kaca estalase sudah raib.

Menurut Reza, jumlah handphone yang hilang sebanyak 58 buah dengan total kerugian Rp500 juta.

