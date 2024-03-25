Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Longsor Timpa 3 Rumah Warga Bogor, 1 Orang Tertimbun Berhasil Selamat

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |00:02 WIB
Longsor Timpa 3 Rumah Warga Bogor, 1 Orang Tertimbun Berhasil Selamat
Evakuasi korban tertimbun longsor. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

BOGOR - Tanah longsor terjadi di wilayah Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Tiga rumah yang ada di bawahnya terdampak longsor.

"Kita sedang berada di lokasi RT 1 RW 9, Kelurahan Ciparigi dimana hujan sejak sore hari sampai saat ini sangat deras mengakibatkan ada longsoran turap menimpa 3 rumah," kata Camat Bogor Utara Riki Robiansyah kepada wartawan, Minggu (24/3/2024).

 BACA JUGA:

Kata dia, satu orang korban sempat tertimbun. Korban yang diketahui bernama Sigit itu sudah berhasil dievakuasi petugas gabungan dalam kondisi selamat.

"Satu rumah ada korban yg sempat tertimbun tapi Alhamdulillah sudah dievakuasi sekarang dibawa ke Rumah Sakit FMC. Mudah-mudahan bisa segera pulih tadi kondisinya sadar ya," ungkapnya.

 BACA JUGA:

Ke depan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan longsor tersebut. Karena dikhawatirkan akan terjadi longsor kembali.

"Sudah dikomunikasikan juga dengan BPBD, PUPR dan segala macemnya untuk penanganan ke depan terkait lokasi longsor. Mudah-mudahan bisa segera diintervensi dengan kondisi yang ada, kita khawatir kondisi Bogor hujan seperti ini karena di wilayah sini sangat rawan," harapnya.

Halaman:
1 2
      

