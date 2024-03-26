Israel Peringatkan 4 Negara Eropa Soal Pengakuan Negara Palestina

ISRAEL - Israel mengatakan kepada empat negara Eropa, pada Senin (25/3/2024), bahwa rencana mereka untuk berupaya mencapai pengakuan Negara Palestina merupakan hadiah bagi terorisme yang akan mengurangi kemungkinan negosiasi penyelesaian konflik antara negara bertetangga.

Menurut laporan Reuters, Spanyol mengatakan pada Jumat (22/3/2024) bahwa, atas nama perdamaian Timur Tengah, pihaknya telah sepakat dengan Irlandia, Malta dan Slovenia untuk mengambil langkah pertama menuju pengakuan kenegaraan yang dideklarasikan oleh Palestina di Tepi Barat yang diduduki Israel dan di Jalur Gaza.

Gaza telah lama berada di bawah kekuasaan Hamas, yang menyerang Israel pada tanggal 7 Oktober 2023, memicu perang dahsyat yang memicu kekerasan di Tepi Barat, tempat Israel memiliki pemukiman Yahudi yang luas.

“Pengakuan terhadap Negara Palestina setelah pembantaian 7 Oktober mengirimkan pesan kepada Hamas dan organisasi teroris Palestina lainnya bahwa serangan teror yang mematikan terhadap warga Israel akan dibalas dengan isyarat politik terhadap Palestina,” terang Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, di X.

“Penyelesaian konflik hanya dapat dilakukan melalui perundingan langsung antara para pihak. Keterlibatan apa pun dalam pengakuan Negara Palestina hanya akan menjauhkan pencapaian resolusi dan meningkatkan ketidakstabilan regional,” lanjutnya.