Delman Terperosok ke Parit, Kusir dan Kudanya Luka-Luka

BANTUL - Sebuah delman dan kuda penarik terperosok ke parit sedalam 3 meter di wilayah Embung Potorono, Banguntapan, Bantul, Selasa (26/3/2024). Akibatnya, kusir mengalami luka-luka, sedangkan kudanya lecet di bagian kaki.

Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, penyebab insiden tersebut dikarenakan kuda yang digunakan untuk menarik delman masih dalam masa latihan. Hal itu menyebabkan kuda tak bisa dikendalikan oleh sang kusir.

"Kejadian tersebut dikarenakan kuda masih belajar menarik delman, kuda masih belo (sulit dikendalikan) dan belum kuat menahan delman di jalan turunan," kata Jeffry, Selasa (26/3/2024).

Jeffry menjelaskan, awalnya sekitar pukul 10.00 WIB, pemilik kuda sekaligus kusir yakni Agus Hari Murti (32) warga Wirokerten, Banguntapan, Bantul bersama temannya yang bertugas sebagai kernet Edi Purnomo (33) warga Potorono, Banguntapan, Bantul, sedang melatih kuda menarik delman.

Kuda kemudian dibawa keliling di sekitar Embung Potorono. Kemudian, sesaat sebelum kejadian, kuda melintas di jalan menurun.

Hal itu menyebabkan kuda kehilangan kendali karena tidak bisa menurunkan kecepatan larinya.

"Kuda beserta delman kemudian oleng ke kiri hingga terperosok ke parit sedalam kurang lebih 3 meter," imbuh Jeffry.