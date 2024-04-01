Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Bus Tabrak Truk di Turunan Pasuruan, 1 Orang Tewas Terjepit

Jaka Samudra , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |11:45 WIB
Bus Tabrak Truk di Turunan Pasuruan, 1 Orang Tewas Terjepit
Bus tabrak truk tewaskan satu orang di Pasuruan, Jawa Timur (Foto: Jaka Samudra)
A
A
A

PASURUAN - Sebuah bus syarat mengangkut penumpang menabrak dump truck dari belakang di jalur arus mudik lebaran, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Senin (1/4/2024) pagi tadi.

Akibatnya, sopir bus tewas terjepit body kendaraannya beberapa jam. Salah satu sebab kecelakaan diduga sopir bus tak menguasai laju kendaraan di jalanan menurun, kemudian menabrak kendaraan di depannya.

Sopir Bus Restu tewas terjepit body depan usai kecelakaan di Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Diketahui, indentitas sopir Bus Restu, Eko Suyatno, warga Ngawi, Jawa Timur. Proses evakuasi pun berjalan dramatis dan membutuhkan waktu lama.

Polisi dibantu warga berusaha keras mengevakuasi sopir bus selanjutnya dibawa ke rumah sakit terdekat.

Sementara sembilan penumpang hanya mengalami luka ringan saja dilarikan ke Puskesmas Purwodadi.

Halaman:
1 2
      
