HOME NEWS INTERNATIONAL

Pejabat AS dan Israel Bertemu Secara Virtual di Rafah, Apa yang Dibahas?

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |12:05 WIB
Pejabat AS dan Israel Bertemu Secara Virtual di Rafah, Apa yang Dibahas?
Pejabat AS dan Israel bertemu secara virtual di Rafah, apa yang dibicarakan? (Foto: AFP)
WASHINGTON - Para pejabat senior Amerika Serikat (AS) dan Israel mengadakan pertemuan virtual pada Senin (1/4/2024) untuk membahas proposal alternatif pemerintahan Presiden AS Joe Biden terhadap invasi militer Israel ke Rafah di Jalur Gaza selatan yang ditentang oleh Washington.

Seorang pejabat AS mengatakan pertemuan itu telah selesai dan pernyataan tertulis mengenai hal itu diharapkan akan disampaikan kemudian.

Presiden Joe Biden telah mendesak Israel untuk tidak melakukan serangan besar-besaran di Rafah untuk menghindari lebih banyak korban sipil di kalangan penduduk Palestina di Gaza, di mana menurut otoritas kesehatan Palestina lebih dari 32.000 orang telah terbunuh.

Sekretaris pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan Amerika Serikat telah menyampaikan kekhawatirannya mengenai operasi darat besar-besaran di Rafah, tempat perlindungan terakhir yang relatif aman bagi lebih dari 1 juta warga sipil Palestina yang mengungsi.

“Jika mereka ingin melanjutkan operasi militer, kita harus melakukan pembicaraan ini,” kata Jean-Pierre dalam sebuah pengarahan, dikutip BBC.

“Kami harus memahami bagaimana mereka akan bergerak maju,” lanjutnya.

Dia mengatakan kepada wartawan bahwa penasihat keamanan nasional Jake Sullivan akan memimpin diskusi di pihak AS.

Seorang pejabat Israel di Washington mengatakan peserta Israel termasuk Menteri Urusan Strategis Ron Dermer dan penasihat keamanan nasional Tzachi Hanegbi. Mereka adalah orang kepercayaan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu yang dijadwalkan menghadiri pertemuan di Washington pekan lalu namun dibatalkan oleh Netanyahu.

