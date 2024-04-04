Kecelakaan Beruntun Truk Kontainer Tabrak Sejumlah Kendaraan di Pasuruan

PASURUAN - Kecelakaan beruntun diakibatkan sebuah truk diduga alami rem blong terjadi di Jalan Raya Malang-Purwodadi, Pasuruan. Total ada empat kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan di ruas jalan raya yang menghubungkan antara Malang dan Surabaya.

Dari informasi yang dihimpun, kecelakaan terjadi pada Kamis sore (4/4/2024) sekitar pukul 15.35 WIB, tepatnya di Desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Kecelakaan disebabkan oleh sebuah truk kontainer dengan Nopol L 9207 UU yang melaju dari Malang atau selatan ke utara atau menuju Surabaya.

Kendaraan yang mengalami rem blong kemudian menghantam beberapa kendaraan truk bernopol L 8104 US yang melaju searah dengan truk nahas. Kemudian kedua truk itu terus melaju menabrak media jalan dan penerangan jalan umum (PJU), hingga menuju ke arah jalan berlawanan.

Selanjutnya, truk kontainer dengan Nopol L 8104 US yang ditabrak truk bernopol L 9207 UU, itu Mebarak pengendara sepeda motor Honda Vario dengan Nopol N 5143 ECO, yang berjalan dari arah Surabaya ke Malang, atau dari utara ke selatan. Truk kemudian melakukan terus hingga menabrak pohon ddan bangunan pabrik karet PT Karya Jaya.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Pasuruan Ipda Kunaefi membenarkan adanya kecelakaan beruntun yang disebabkan truk kontainer. Saat ini seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan masih dalam proses evakuasi.

"Masih proses evakuasi kendaraan. Laporan awal pukul 16.00-an," kata Kunaefi, saat dikonfirmasi Kamis malam.

Di sisi lain Kasatlantas Polres Pasuruan AKP Deni Eko Prasetyo menjelaskan, dari kecelakaan ini tiga orang dipastikan meninggal dunia di lokasi kejadian.