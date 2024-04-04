Kecelakaan Lalin di Bandung: 2 Pejalan Kaki dan 1 Pemotor Tewas

BANDUNG - Dua orang penyeberang jalan dan satu pengendara motor tewas akibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Ibrahim Adjie, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Kamis (4/4/2024).

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Arif Saepul Haris mengatakan peristiwa kecelakaan lalu lintas pertama terjadi di Jalan Soekarno-Hatta. Kecelakaan melibatkan sepeda motor bernomor polisi B 3080 EPC yang dikendarai Atep Sutisna dan penyeberang jalan, Adin Rosidin.

Kronologi kejadian, kata Kanit Gakkum, bermula saat pengendara motor Atep Sutisna melaju dari arah barat Jalan Soekarno-Hatta menuju timur di lajur cepat. Namun, tiba di tempat kejadian perkara (TKP), motor Atep Sutisna menabrak penyeberang jalan, Adin Rosidin yang berjalan dari arah utara ke selatan.

"Pengendara motor Atep Sutisna dan penyeberang jalan Adin Rosidin meninggal dunia di lokasi kejadian," kata Kanit Gakkum saat dikonfirmasi.

AKP Arif Saepul Haris menyatakan, peristiwa kecelakaan lalu lintas kedua terjadi di Jalan Ibrahim Adjie, Kiaracondong, melibatkan pengendara motor berpelat nomor polisi (nopol) D 3208 OG yang dikendarai Reza Septian dengan penyeberang jalan, Ketut Alit.

Penyeberang jalan meninggal dunia dan dievakuasi ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.