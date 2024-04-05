Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta Perwira Polda Jateng Tewas di Kompleks Akpol, Peluru Tembus Leher ke Kepala

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |02:08 WIB
4 Fakta Perwira Polda Jateng Tewas di Kompleks Akpol, Peluru Tembus Leher ke Kepala
Perwira Polda Jateng ditemukan tewas di Kompleks Akpol (Foto: Ist)
A
A
A

SEMARANG – Perwira Menengah Polda Jawa Tengah berpangkat Komisaris Polisi (Kompol) ditemukan tewas di kediamannya, kompleks Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang Blok K Jalan M. Sanusi, RT 05 RW06, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang. 

Berikut fakta-faktanya:

1. Bunuh Diri 

Korban Kompol PT diduga tewas akibat bunuh diri. Korban ditemukan pada Kamis sekira pukul 09.00 WIB pada Kamis 4 April 2024 di sebuah mobil warna putih nomor polisi H 1898 DG yang terparkir di kediamannya.

Nampak banyak darah di aspal dekat pintu kiri mobil berceceran.

2. Luka Tembak Tembus dari Leher ke Kepala 

Kompol PT yang juga salah satu kanit di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng tewas setelah menembak lehernya sendiri dengan pistol jenis Glock.

“Meninggal dunia bunuh diri menggunakan senpi,” kata Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto saat dikonfirmasi.

3. Pemicunya Diduga Masalah Keluarga

Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto membenarkan insiden itu. Diduga pemicunya adalah masalah keluarga. 

“Iya, ada kejadian itu. Diduga masalah keluarga (penyebabnya),” katanya.

Halaman:
1 2
      
