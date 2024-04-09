Rangkul Pemilih Muda, Joe Biden Akan Batalkan Utang Pelajar yang Berdampak ke 23 Juta Orang

MADISON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Senin (8/4/2024) mengumumkan rencana untuk meringankan utang pelajar yang akan menguntungkan setidaknya 23 juta orang Amerika. Ini akan mengatasi masalah utama bagi pemilih muda yang dukungannya diperlukan oleh Biden saat ia berupaya untuk terpilih kembali pada pemilu November mendatang.

Rencana tersebut, yang dirinci oleh presiden Partai Demokrat di Madison, Wisconsin, termasuk membatalkan bunga yang masih harus dibayar dan dikapitalisasi hingga USD20.000 untuk peminjam, berapa pun pendapatannya, yang menurut perkiraan pemerintahan Biden akan menghilangkan keseluruhan bunga tersebut untuk 23 juta peminjam.

Para pemilih progresif, yang diharapkan Biden akan mendukungnya melawan penantangnya dari Partai Republik Donald Trump, telah lama mendesak Gedung Putih untuk mengatasi utang pinjaman mahasiswa. Pemerintahan Biden telah mengambil serangkaian tindakan meskipun Mahkamah Agung AS menghalangi rencana awalnya tahun lalu.

Masalah ini tetap menjadi agenda utama para pemilih muda, banyak di antara mereka yang memiliki kekhawatiran mengenai kebijakan luar negeri Biden mengenai perang di Gaza dan menyalahkan Biden karena tidak mencapai pengampunan utang yang lebih besar. Partai Republik menyebut pendekatan pengampunan pinjaman mahasiswa yang dilakukan Biden merupakan tindakan yang melampaui batas kewenangannya dan memberikan keuntungan yang tidak adil bagi peminjam yang berpendidikan perguruan tinggi, sementara peminjam lain tidak menerima keringanan tersebut.

Rencana baru Biden termasuk secara otomatis membatalkan utang bagi peminjam yang memenuhi syarat untuk program pengampunan tertentu, yang telah melakukan pembayaran beberapa dekade yang lalu, yang mendaftar dalam program bernilai keuangan rendah, atau yang mengalami kesulitan.

“Bantuan ini dapat mengubah hidup,” kata Biden di Madison, saat gerhana matahari total di Amerika Utara sedang terjadi di wilayah tersebut, dikutip Reuters.

"Teman-teman, saya tidak akan pernah berhenti memberikan keringanan pinjaman mahasiswa bagi pekerja keras Amerika. Ini demi kebaikan perekonomian kita,” lanjutnya.

Dia menambahkan bahwa jika dia terpilih kembali dalam pemilihan presiden bulan November, dia akan berusaha keras untuk menjadikan community college gratis.