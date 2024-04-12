Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Putin Tegaskan Rusia Wajib Serang Situs Energi Ukraina Sebagai Serangan Balasan

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |12:24 WIB
Putin Tegaskan Rusia Wajib Serang Situs Energi Ukraina Sebagai Serangan Balasan
Putin tegaskan Rusia wajib serang situs energi Ukraina sebagai serangan balasan (Foto: Kremlin Pool Photo/AP)
RUSIA - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada Kamis (11/4/2024) bahwa Rusia berkewajiban untuk menanggapi serangan terhadap situs energi Ukraina menyusul serangan Kyiv terhadap sasaran Rusia, meskipun ini adalah perang yang dilancarkannya tanpa sebab dua tahun lalu.

Pemimpin Kremlin, yang dikutip oleh kantor berita Rusia, berbicara dengan sekutunya, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko, setelah serangan semalam menghancurkan pembangkit listrik besar di dekat Kyiv dan menghantam fasilitas listrik di beberapa wilayah Ukraina.

Presiden mengatakan serangan itu adalah bagian dari proses “demiliterisasi” Ukraina, salah satu tujuan yang ia kutip ketika ia mengirim pasukan Rusia ke Ukraina pada Februari 2022.

“Sayangnya, kami mengamati serangkaian penyerangan di lokasi energi kami baru-baru ini dan kami terpaksa meresponsnya,” katanya.

“Saya ingin menekankan bahwa, bahkan untuk alasan kemanusiaan, kami tidak melakukan penyerangan apa pun di musim dingin. Yang saya maksud adalah kami tidak ingin meninggalkan lembaga-lembaga sosial tanpa aliran listrik seperti rumah sakit dan sejenisnya. Namun setelah serangkaian serangan pada fasilitas listrik kami, kami harus meresponsnya,” lanjutnya.

Dia mengatakan serangan terhadap energi adalah bagian dari tujuan Rusia untuk “demiliterisasi” Ukraina, salah satu tujuan yang dinyatakannya ketika invasi dimulai pada Februari 2022.

Dia menjelaskan, Rusia telah menahan diri untuk tidak melakukan serangan semacam itu di musim dingin karena pertimbangan kemanusiaan.

Namun dia mengatakan serangan Ukraina terutama terhadap kilang minyak di banyak wilayah Rusia dalam beberapa pekan terakhir telah mendorong Moskow untuk merespons.

