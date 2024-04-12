Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jabat Stafsus KSAD, Letjen Albertus Budi Sulistya Kenyang Pengalaman di Bidang Kesehatan

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |06:04 WIB
Jabat Stafsus KSAD, Letjen Albertus Budi Sulistya Kenyang Pengalaman di Bidang Kesehatan
Letjen Albertus Budi Sulistya. (Foto: RSPAD Gatot Soebroto)
JAKARTA - Letjen TNI Albertus Budi Sulistya merupakan salah seorang perwira tinggi (pati) TNI Angkatan Darat. Dalam rotasi dan mutasi jabatan terbaru, ia beralih dari posisi Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto menjadi Staf Khusus (Stafsus) KSAD.

Albertus Budi Sulistya lahir di Gunungkidul, Yogyakarta, 10 Maret 1967. Albertus Budi diketahui sebagai jebolan Sepa Milsuk ABRI 1989. Mahir di bidang kesehatan (CKM), ia juga mengikuti beberapa pendidikan lanjutan lain, seperti Sussarcabkes (1992), Susselapa I Kes (1993) hingga Susselapa II Kes (1998).

Albertus Budi pernah bertugas menjadi Pama Spers Mabes ABRI (1989). Beberapa tahun berselang, ia beralih menjadi Pama Korem 072/Pamungkas (1991) dan Pama Kesdam Jaya (1993).

Kariernya di militer kian menanjak. Sekitar 2007, Albertus Budi menjabat posisi Kasi Diklitbang Departemen THT RSPAD Gatot Soebroto. Kurang dari dua tahun, ia beralih menjadi Kabag Yanmed Departemen THT RSPAD Gatot Soebroto.

Lalu dia dipercaya menjadi Kepala Unit Rikkes RSPAD Gatot Soebroto (2011). Ia juga sempat menempati posisi lain seperti Tim Dokter Kepresidenan/Panel Ahli (2013), Kadep THT RSPAD Gatot Soebroto (2013) hingga Koordinator Staf Ahli Bidang Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto (2017).

Pada 2019, Albertus Budi ditunjuk menjadi Wakil Kepala RSPAD Gatot Soebroto (2019). Sekitar setahun berselang, ia didapuk menjadi Kepala Pusat Kesehatan TNI Angkatan Darat (2020).

