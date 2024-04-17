5 Fakta Selebgram Meli Joker Gantung Diri di Kamar Mandi Rumahnya Sambil Live

SEORANG selebgram, Meli Joker yang memiliki nama asli Fitri Meliana nekat bunuh diri dengan cara gantung diri di kamar mandi rumahnya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Minggu 14 April 2024.

Adapun mayat korban pertama kali ditemukan oleh saudaranya di dalam kamar mandi. Berikut sejumlah faktanya:

1. Sempat Bertengkar dengan Kekasih

Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Lama, AKP Suwarno mengatakan, selebgram tersebut sempat bertengkar dengan kekasihnya sebelum bunuh diri.

"Dia itu sore berantem sama pacarnya, baru pagi diketahui dia sudah bunuh diri, ditemukan saudaranya karena dicek sama saudaranya di kamarnya nggak ada, terus ternyata dia gantung diri ditemuin di kamar mandi pakai handuk," kata Suwarno.

Dia menerangkan, berdasarkan keterangan saksi, yakni teman dan saudara korban, yang mana korban sempat bertengkar dengan kekasihnya melalui sambungan telepon.

2. Korban Sempat Benturkan Kepala ke Tembok

Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Lama, AKP Suwarno mengatakan, korban juga sempat membenturkan kepalanya ke tembok.

"Terus sempat didatangi (ke rumah korban) sama pacarnya, karena mungkin dibenturin kepalanya dicek sama pacarnya, pacarnya pulang jam 11 (malam), baru diketahui pagi (korban sudah meninggal gantung diri)," kata Suwarno.

Dia menambahkan, polisi tengah menggali keterangan kekasih korban. Namun, sejauh ini dari hasil identifikasi korban dari RS Fatmawati, tak ditemukan indikasi penganiayaan.