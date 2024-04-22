Gempa M5,1 Guncang Pacitan Jawa Timur

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,1 mengguncang Pacitan, Jawa Timur, Senin 22 April 2024, pukul 18.10 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa berada di kedalaman 10 kilometer.

Sementara itu, pusat gempa berada di 105 km Tenggara Pacitan Jawa Timur pada koordinat 9.11 Lintang Selatan – 111.31 Bujur Timur.

BACA JUGA:

"Info Gempa Mag:5.1, 22-Apr-24 18:10:47 WIB, Lok:9.11 LS,111.31 BT (105 km Tenggara PACITAN-JATIM), Kedlmn:10 Km," ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

BACA JUGA:

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Qur'anul Hidayat)