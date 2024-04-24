Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kabar Duka, Putri Ke-32 Paku Buwono XII Meninggal Dunia

Romensy August , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |13:56 WIB
Kabar Duka, Putri Ke-32 Paku Buwono XII Meninggal Dunia
GRAy Koes Ismaniyah. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

SOLO - Putri ke-32 Paku Buwono (PB) XII GRAy Koes Ismaniyah meninggal dunia, Rabu (24/4/2024) pukul 05.45 WIB di Rumah Sakit (RS) dr. Oen Kandangsapi, Solo. Almarhumah meninggal di usia 60 tahun.

Kabar itu dibenarkan Ketua LDA Keraton Kasunanan Solo, GKR Wandansari Koes Moertiyah atau Gusti Moeng saat dihubungi wartawan. Ia mengatakan Gusti Ismaniyah meninggal karena sakit.

BACA JUGA:

Kabar Duka, Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia 

"Iya. Sakitnya sudah lama, hampir 30 tahun. Sakit kanker. Meninggal di RS," kata Gusti Moeng saat dihubungi awak media, Rabu (24/4/2024).

Gusti Moeng mengatakan, almarhumah merupakan putri Paku Buwono (PB) XII dengan KRAy Pujaningrum.

"(Almarhumah) anak ke-32 dari PB XII," ucapnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180855/raja_paku_buwono_xiii-vCjx_large.jpg
Raja Keraton Solo Paku Buwono XIII Dikenal sebagai Figur yang Bersahaja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180833/raja_solo-GbfW_large.jpg
Profil Paku Buwono XIII, Raja Keraton Solo Penjaga Kebudayaan Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179425/obituari-jWHG_large.jpg
Kabar Duka, Mantan Ketua PBHI Johnson Panjaitan Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178760/anies_baswedan-FcV8_large.jpg
Kabar Duka, Ki Anom Suroto Dalang Legendaris Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176975/obituari-weVF_large.jpg
Kabar Duka, Bahauddin Thonti Anggota Wantim Partai Demokrat Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174847/gibran_rakabuming_raka-lBaf_large.jpg
Gibran Pimpin Upacara Pemakaman Istri Mantan Wapres Umar Wirahadikusumah di TMP Kalibata
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement