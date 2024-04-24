Kabar Duka, Putri Ke-32 Paku Buwono XII Meninggal Dunia

SOLO - Putri ke-32 Paku Buwono (PB) XII GRAy Koes Ismaniyah meninggal dunia, Rabu (24/4/2024) pukul 05.45 WIB di Rumah Sakit (RS) dr. Oen Kandangsapi, Solo. Almarhumah meninggal di usia 60 tahun.

Kabar itu dibenarkan Ketua LDA Keraton Kasunanan Solo, GKR Wandansari Koes Moertiyah atau Gusti Moeng saat dihubungi wartawan. Ia mengatakan Gusti Ismaniyah meninggal karena sakit.

"Iya. Sakitnya sudah lama, hampir 30 tahun. Sakit kanker. Meninggal di RS," kata Gusti Moeng saat dihubungi awak media, Rabu (24/4/2024).

Gusti Moeng mengatakan, almarhumah merupakan putri Paku Buwono (PB) XII dengan KRAy Pujaningrum.

"(Almarhumah) anak ke-32 dari PB XII," ucapnya.

