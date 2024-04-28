4 Fakta Kecelakaan Maut di Surabaya, Ibu dan Nenek Tewas, Bocah 5 Tahun Selamat

KECELAKAAN maut antara mobil minibus dengan sepeda motor terjadi di Jalan Raci Benowo, Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat 26 April 2024.

Peristiwa kecelakaan tersebut merenggut nyawa dan korban luka. Berikut sejumlah faktanya:

1. Dua Orang Tewas dan Satu Selamat

Tiga orang menjadi korban, dua di antaranya tewas di lokasi kejadian. Sedangkan seorang bocah berusia 5 tahun selamat hanya mengalami luka lecet bagian kepala.

Korban tewas bernama, Suci Trisnawati (41) dan Suwarno (63). Sementara Lila, bocah lima tahun selamat dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat.

2. Sopir Minibus Diamankan

Mat Anwar, pengemudi minibus Mobilio diamankan polisi. Kecelakaan tersebut tepatnya terjadi di Jalan Raci Benowo sekitar pukul 15.30 WIB. Korban dan penabrak sama-sama melaju dari arah timur.

Diduga mobil melaju dengan kecepatan tinggi, sehingga tidak bisa menguasai kemudi lalu menabrak tiga korban mengendarai motor matic dari belakang.