Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Gempa M6.5 Garut, Warga dan Pengunjung Objek Wisata Pantai Diminta Siaga

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |04:04 WIB
Gempa M6.5 Garut, Warga dan Pengunjung Objek Wisata Pantai Diminta Siaga
Gempa M6,4 guncang Garut. (Foto: BMKG)
A
A
A

GARUT - Warga dan pengunjung di Pantai Sayang Heulang, Desa Mancagahar, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut, diminta mewaspadai guncangan gempa M6,5 yang terjadi Sabtu (27/4/2024) sekira pukul 23.29 WIB

Bripka Faisal, petugas kepolisian Polsek Pameungpeuk, meminta warga untuk siaga mengantisipasi bencana yang tidak diinginkan. 

"Izin melaporkan pasca gempa di malam hari sebesar M6,5, untuk situasi di Pantai Sayang Heulang, air mengering namun sudah pasang tapi tidak ada ciri bencana tsunami," kata Bripka Faisal, dalam sebuah laporan video, beberapa saat setelah gempa terjadi. 

 BACA JUGA:

Ia juga mengungkapkan bahwa situasi warga dan pengunjung di Pantai Sayang Heulang dalam keadaan aman. Sementara itu di tempat terpisah, aparat Sat Polairud Polres Garut mengumumkan agar warga di kawasan Pantai Santolo Garut untuk tenang dan tidak panik. 

Dalam pengumuman itu, masyarakat diminta berhati-hati karena gempa M6,5 yang terletak pada 8.42 LS-107.26 BT itu tak berpotensi tsunami. 

BACA JUGA:

Gempa Garut M6,5 Terasa di Bekasi, Warga: Pantesan Kepala Pusing Banget 

"Diimbau kepada pengunjung Pantai Santolo tenang, karena gempa M6,5 tidak berpotensi tsunami. Tapi selalu berhati-hati karena takut terjadi gempa susulan," bunyi imbauan yang diumumkan petugas Sat Polairud Polres Garut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181607/gempa-D0ti_large.jpg
Awas! BMKG Ungkap Ada Potensi Gempa Besar di 3 Wilayah Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181470/gempa-oCdZ_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,2 Guncang Gorontalo, Ini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180778/gempa-mY7j_large.jpg
Gempa Guncang Bandung Dini Hari, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/340/3180550/gempa-KkFn_large.jpg
Gempa M3,4 Guncang Wonosobo Jateng, BMKG: Akibat Sesar Aktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/340/3180313/gempa-4uL7_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Jayapura Papua, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar Anjak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179941/gempa-rMUI_large.jpg
Gempa M6,8 di Maluku Tenggara Barat Tak Berpotensi Tsunami, Ini Analisis BMKG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement