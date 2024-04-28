Gempa M6.5 Garut, Warga dan Pengunjung Objek Wisata Pantai Diminta Siaga

GARUT - Warga dan pengunjung di Pantai Sayang Heulang, Desa Mancagahar, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut, diminta mewaspadai guncangan gempa M6,5 yang terjadi Sabtu (27/4/2024) sekira pukul 23.29 WIB

Bripka Faisal, petugas kepolisian Polsek Pameungpeuk, meminta warga untuk siaga mengantisipasi bencana yang tidak diinginkan.

"Izin melaporkan pasca gempa di malam hari sebesar M6,5, untuk situasi di Pantai Sayang Heulang, air mengering namun sudah pasang tapi tidak ada ciri bencana tsunami," kata Bripka Faisal, dalam sebuah laporan video, beberapa saat setelah gempa terjadi.

Ia juga mengungkapkan bahwa situasi warga dan pengunjung di Pantai Sayang Heulang dalam keadaan aman. Sementara itu di tempat terpisah, aparat Sat Polairud Polres Garut mengumumkan agar warga di kawasan Pantai Santolo Garut untuk tenang dan tidak panik.

Dalam pengumuman itu, masyarakat diminta berhati-hati karena gempa M6,5 yang terletak pada 8.42 LS-107.26 BT itu tak berpotensi tsunami.

"Diimbau kepada pengunjung Pantai Santolo tenang, karena gempa M6,5 tidak berpotensi tsunami. Tapi selalu berhati-hati karena takut terjadi gempa susulan," bunyi imbauan yang diumumkan petugas Sat Polairud Polres Garut.