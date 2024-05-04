Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Fakta Ibu Baru Melahirkan Ditandu Sejauh 1 Kilometer

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 04 Mei 2024 |05:20 WIB
3 Fakta Ibu Baru Melahirkan Ditandu Sejauh 1 Kilometer
Viral ibu baru melahirkan ditandu sejauh 1 Kilometer (Foto: Dok Warga)
A
A
A

JAKARTA - Seorang ibu yang baru melahirkan harus ditandu warga sejauh 1 kilometer karena jembatan di desa mereka nyaris putus tidak bisa dilalui kendaraan roda empat. Peristiwa itu pun viral di media sosial.

Ibu tersebut diketahui merupakan warga Desa Parmerahan, Kecamatan Hulu Sihapas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara.

Berikut fakta-faktanya:

1. Jembatan Nyaris Putus

Awalnya, ibu tersebut melahirkan di Puskesmas Aek Godang. Namun, terpaksa ditandu sejauh 1 kilometer karena jembatan untuk masuk desa mereka nyaris putus setelah diterjang banjir 3 tahun lalu.

2. Ambulans Tidak Bisa Lewat

Dalam video amatir warga, mobil ambulans yang mengantar pasien yang baru melahirkan itu tidak bisa melalui jembatan yang nyaris putus. Tidak ada jalan yang mudah dilalui selain jembatan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183336/viral-ma6g_large.jpg
Kronologi Lengkap Gaby Siswi SMA Strada yang Hilang Kini Ditemukan di Cikini Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183312/viral-sRAy_large.jpg
Siswi SMA Strada yang Hilang Sepekan Ternyata Sempat Berada di Hotel Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181830/viral-Q0Sp_large.jpg
Viral Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Pramono: Saya Sudah Panggil Kepala Dinas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181689/odgj-7LQN_large.jpg
Orang Tabrakkan Diri ke Mobil di Tanah Abang Ternyata ODGJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181614/viral-gknJ_large.jpg
Nestapa Warga Baduy Jadi Korban Begal hingga Ditolak Rumah Sakit, Istana: Ya Allah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/340/3181136/viral-0sZU_large.jpg
Viral Koramil Keluarkan Izin Keramaian Kuda Ronggeng Langgar Tupoksi, Komandannya Ditindak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement