3 Fakta Ibu Baru Melahirkan Ditandu Sejauh 1 Kilometer

JAKARTA - Seorang ibu yang baru melahirkan harus ditandu warga sejauh 1 kilometer karena jembatan di desa mereka nyaris putus tidak bisa dilalui kendaraan roda empat. Peristiwa itu pun viral di media sosial.

Ibu tersebut diketahui merupakan warga Desa Parmerahan, Kecamatan Hulu Sihapas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara.

Berikut fakta-faktanya:

1. Jembatan Nyaris Putus

Awalnya, ibu tersebut melahirkan di Puskesmas Aek Godang. Namun, terpaksa ditandu sejauh 1 kilometer karena jembatan untuk masuk desa mereka nyaris putus setelah diterjang banjir 3 tahun lalu.

2. Ambulans Tidak Bisa Lewat

Dalam video amatir warga, mobil ambulans yang mengantar pasien yang baru melahirkan itu tidak bisa melalui jembatan yang nyaris putus. Tidak ada jalan yang mudah dilalui selain jembatan tersebut.