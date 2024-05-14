Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Komplotan Maling di Bekasi Gasak Mobil Toyota Avanza, Aksinya Cuma Butuh 20 Menit

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |00:30 WIB
Komplotan Maling di Bekasi Gasak Mobil Toyota Avanza, Aksinya Cuma Butuh 20 Menit
Pencurian mobil di Bekasi (Foto: istimewa)
BEKASI - Aksi komplotan maling terekam kamera CCTV saat menggasak mobil jenis Toyota Avanza di Perumahan Jatibening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi.

Tak butuh waktu lama, komplotan maling itu sudah bisa menguasai mobil curiannya hanya dalam 20 menit.

Ketua RT setempat, Putro mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Sabtu 11 Mei 2024. Pelaku diduga memanfaatkan waktu sepi di momen sholat subuh dalam melakukan aksinya.

"Kronologi saat semua orang selesai berangkat subuh terus tiba-tiba ada mobil pelaku masuk pukul, 4:25, WIB dia masuk 4:44 WIB, dia keluar telah membawa kabur mobil korban," ucap Putro, dikutip Senin (13/5/2024).

Putro mengatakan, mobil yang digasak oleh komplotan maling ini memang terparkir di depan kediaman korban. Dia menduga komplotan pelaku ini merupakan spesialis karena aksinya dilakukan secara cepat.

"Sepertinya mereka mengerti cara melakukannya karena alarm mobil itu tidak berbunyi dan kejadiannya cepat," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
