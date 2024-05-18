Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kronologi Rumah Ibu di Malang Dirobohkan Anak Pakai Alat Berat

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |15:15 WIB
Kronologi Rumah Ibu di Malang Dirobohkan Anak Pakai Alat Berat
Rumah ibu di Malang dirobohkan anak (Foto: Avirista M)
A
A
A

MALANG - Perobohan rumah di Kabupaten Malang, Jawa Timur menggunakan alat berat jenis backhoe menyita perhatian. Apalagi rumah itu disebut diratakan oleh Khoirul Ramadani, anak kandung dari pemilik rumah bernama Sugiati.

Kapolsek Poncokusumo AKP Subijanto menuturkan, pembongkaran rumah itu merupakan kesepakatan antara Sugiati dan anaknya Khoirul Ramadani. Rumah itu memang sehari-hari ditempati oleh Sugiati, yang dibangun bersama dengan Yono Mitro, suami pertamanya yang bercerai.

"Rumah itu merupakan hasil dari pernikahan suami yang pertama Ibu Sugiati. Di pernikahan pertama mempunyai satu anak yang bernama Khoirul Ramadani. Tetapi tanah yang dibangun tersebut merupakan pemberian dari orang tua dari Sugiati," ucap AKP Subijanto, dikonfirmasi pada Sabtu siang (18/5/2024).

Namun pernikahannya dengan Yono Mitro berakhir dengan perceraian, dan menikah lagi dengan Driyanto, yang memiliki satu anak. Rumah itu sekarang ditempati oleh Sugiati sekeluarga. Sedangkan mantan suaminya Driyanto, juga sudah berumah tangga, dan tidak ikut campur persoalan rumah di Jalan Moroseneng Dusun Gadungan, RT 38 RW 15, Desa Karanganyar, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.

"(Bu Sugiati) statusnya sudah menikah lagi dengan Driyanto mempunyai satu anak. Sekitar dua minggu lalu anak kandung ini menuntut kepada ibunya uang kompensasi harta gono gini, mantan suaminya sudah tidak mau ikut campur," jelasnya.

Permintaan anak yang memiliki hak dari lahan dan rumah itu ternyata tidak mampu dipenuhi oleh Sugiati. Sugiati sempat menawarkan rumah itu dijual Rp50 juta, dan hasilnya dibagi dua untuk Khoirul Ramadani, dan anaknya dari hasil pernikahan dengan suami keduanya.

"Tapi sama anaknya tidak mau, hingga terjadi kesepakatan pembongkaran rumah itu. Jadi rumah itu sudah dikosongkan semua 7 hari sebelumnya, barang-barangnya sudah dipindahkan," terangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/519/3139900/bus_persik_kediri-xhYF_large.jpg
CCTV dan Video Warga Jadi Kunci Menguak Pelaku Pelemparan Batu ke Bus Persik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/519/3139648/polres_malang-IkHq_large.jpg
15 Saksi Diperiksa Terkait Pelemparan Bus Persik di Stadion Kanjuruhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/338/3120035/pembalap_liar-OqcN_large.jpg
Kesal Ditegur, Pembalap Liar Robohkan Pagar Rumah Ketua RT di Pasar Rebo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/340/3112865/perusakan-c1E2_large.jpg
Provokasi hingga Bakar Peternakan Ayam, 11 Warga dan Santri Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/02/608/3109989/perusakan-sZow_large.jpg
Korban yang Mobilnya Dirusak Oknum TNI di Deliserdang Belum Dapat Ganti Rugi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/525/3108515/perusakan-na4b_large.jpg
Bak Bang Jago, Pria Papua Tenteng Sajam Rusak Mobil Warga di Bandung, Begini Akhirnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement