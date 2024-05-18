Kronologi Rumah Ibu di Malang Dirobohkan Anak Pakai Alat Berat

MALANG - Perobohan rumah di Kabupaten Malang, Jawa Timur menggunakan alat berat jenis backhoe menyita perhatian. Apalagi rumah itu disebut diratakan oleh Khoirul Ramadani, anak kandung dari pemilik rumah bernama Sugiati.

Kapolsek Poncokusumo AKP Subijanto menuturkan, pembongkaran rumah itu merupakan kesepakatan antara Sugiati dan anaknya Khoirul Ramadani. Rumah itu memang sehari-hari ditempati oleh Sugiati, yang dibangun bersama dengan Yono Mitro, suami pertamanya yang bercerai.

"Rumah itu merupakan hasil dari pernikahan suami yang pertama Ibu Sugiati. Di pernikahan pertama mempunyai satu anak yang bernama Khoirul Ramadani. Tetapi tanah yang dibangun tersebut merupakan pemberian dari orang tua dari Sugiati," ucap AKP Subijanto, dikonfirmasi pada Sabtu siang (18/5/2024).

Namun pernikahannya dengan Yono Mitro berakhir dengan perceraian, dan menikah lagi dengan Driyanto, yang memiliki satu anak. Rumah itu sekarang ditempati oleh Sugiati sekeluarga. Sedangkan mantan suaminya Driyanto, juga sudah berumah tangga, dan tidak ikut campur persoalan rumah di Jalan Moroseneng Dusun Gadungan, RT 38 RW 15, Desa Karanganyar, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.

"(Bu Sugiati) statusnya sudah menikah lagi dengan Driyanto mempunyai satu anak. Sekitar dua minggu lalu anak kandung ini menuntut kepada ibunya uang kompensasi harta gono gini, mantan suaminya sudah tidak mau ikut campur," jelasnya.

Permintaan anak yang memiliki hak dari lahan dan rumah itu ternyata tidak mampu dipenuhi oleh Sugiati. Sugiati sempat menawarkan rumah itu dijual Rp50 juta, dan hasilnya dibagi dua untuk Khoirul Ramadani, dan anaknya dari hasil pernikahan dengan suami keduanya.

"Tapi sama anaknya tidak mau, hingga terjadi kesepakatan pembongkaran rumah itu. Jadi rumah itu sudah dikosongkan semua 7 hari sebelumnya, barang-barangnya sudah dipindahkan," terangnya.