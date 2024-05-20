Kejati Geledah Pemkab Karawang Terkait Dugaan Tipikor Tukar Guling Tanah

BANDUNG - Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) menggeledah Pemkab Karawang, Senin (20/5/2024). Penggeledahan dilakukan terkait dugaan perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dalam pelaksanaan ruislagh atau tukar guling tanah milik Pemda Karawang seluas 4.935 meter persegi di Jalan Tuparev Karawang dengan tanah PT Jakarta Intiland seluas 59.087 meter persegi di lima lokasi Kabupaten Karawang.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jabar Nur Sricahyawijaya mengatakan, proses penggeledahan dipimpin oleh Kepala Seksi Penyidikan Kejati Jabar I Made Agus Sastrawan. Penggeledahan bersama tim Jaksa Penyidik Kejati Jabar, dimulai pukul 08.00 WIB.

"Penggeledahan dilakukan di beberapa lokasi, yaitu Kantor Pemkab Karawang, Ruang Sekda Kabupaten Karawang; Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang, Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang serta Pendopo Kediaman Sekda Karawang," kata Kasipenkum.

Nur Sricahyawijaya menyatakan, penggeledahan dilakukan karena ada dugaan perbuatan melawan hukum dalam ruislagh, yaitu, melanggar Pasal 5, Pasal 12 huruf e, Pasal 11, Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.