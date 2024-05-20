Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kejati Geledah Pemkab Karawang Terkait Dugaan Tipikor Tukar Guling Tanah

Agus Warsudi , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |16:31 WIB
Kejati Geledah Pemkab Karawang Terkait Dugaan Tipikor Tukar Guling Tanah
Penggeledahan Pemkab Karawang. (Foto: Agus Warsudi)
A
A
A

BANDUNG - Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) menggeledah Pemkab Karawang, Senin (20/5/2024). Penggeledahan dilakukan terkait dugaan perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dalam pelaksanaan ruislagh atau tukar guling tanah milik Pemda Karawang seluas 4.935 meter persegi di Jalan Tuparev Karawang dengan tanah PT Jakarta Intiland seluas 59.087 meter persegi di lima lokasi Kabupaten Karawang.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jabar Nur Sricahyawijaya mengatakan, proses penggeledahan dipimpin oleh Kepala Seksi Penyidikan Kejati Jabar I Made Agus Sastrawan. Penggeledahan bersama tim Jaksa Penyidik Kejati Jabar, dimulai pukul 08.00 WIB.

 BACA JUGA:

"Penggeledahan dilakukan di beberapa lokasi, yaitu Kantor Pemkab Karawang, Ruang Sekda Kabupaten Karawang; Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang, Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang serta Pendopo Kediaman Sekda Karawang," kata Kasipenkum.

 BACA JUGA:

Nur Sricahyawijaya menyatakan, penggeledahan dilakukan karena ada dugaan perbuatan melawan hukum dalam ruislagh, yaitu, melanggar Pasal 5, Pasal 12 huruf e, Pasal 11, Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/340/3186696//kecelakaan-CtAW_large.jpg
Truk Tronton Tabrak 13 Kendaraan di Lampu Merah Karawang, Dua Orang Tewas  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3185052//pesawat_jatuh_di_karawang-rfDG_large.jpg
Pesawat Cessna Jatuh di Karawang: Cuaca Mendung Diduga Berpengaruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3185040//pesawat_jatuh_di_karawang-DrbK_large.jpg
Pesawat Cessna Jatuh di Karawang, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3185033//peswat-AKMo_large.jpg
Pesawat Cessna Sempat Berputar-putar Sebelum Jatuh ke Tengah Sawah di Karawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3185025//pesawat_cessna_pk_wmp_jatuh_di_karawang-2DYL_large.jpeg
Pesawat Cessna PK-WMP Jatuh di Karawang, Polisi Pastikan Lima Orang Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3185020//pesawat_jatuh-rI1s_large.jpg
Breaking News! Pesawat Bertuliskan ‘Skydive Indonesia’ Jatuh di Karawang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement