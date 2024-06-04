71 Warga Cipaku Bogor Diduga Keracunan Makanan, Satu di Antaranya Meninggal

BOGOR - Sebanyak 71 orang diduga mengalami keracunan makanan massal di wilayah Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Dari jumlah tersebut, satu orang di antaranya meninggal dunia.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan peristiwa itu berawal ketika banyak warga yang mengeluhkan gejala yang sama di Puskesmas Cipaku siang tadi. Mereka datang dengan keluhan diare, muntah, nyeri perut dan lainnya.

"Hampir bersamaan, 50 (orang) datang ke Puskesmas. Kami mencurgai ini setelah kita wawancara dan analisis ada riwayat yang sama," kata Retno kepada wartawan, Senin (3/6/2024).

Diketahui, mereka makan dari acara haul salah warga yang meninggal dunia pada Sabtu 2 Juni 2024. Hingga pukul 19.30 WIB ini, tercatat 71 warga yang mengalami gejala diduga keracunan tersebut.

"Total ada 71 pasien dengan gejala yang sama. Saat ini dirawat di Puskesmas 4 orang, kemudian dirujuk ke rumah sakit ada 8 orang. Tiga di Juliana, 4 di (RS) Melania, satu di (RS) Umi," jelasnya.

Dari jumlah tersebut, lanjut Retno, terdapat satu orang meninggal dunia di rumah sakit. Saat ini, pihaknya tengah melakukam investigasi untuk mengetahui secara pasti penyebab kematiannya.

"Kondisinya yang di (RS) Juliana pasien sempat berobat ke Sipaku, kita berikan pertolongan dan dirujuk. Jam 16.00 WIB tadi ada kabar satu pasien meninggal. Tadi kami koordinasi dengan rumah sakit untuk penyebab kematiannya," ungkapnya.

Selain itu, Dinkes Kota Bogor juga mengambil sampel makanan, fases pasien dan lainnya untuk dilakukan uji laboratorium. Sehingga, nantinya dapat diketahui pasti penyebab sakit puluhan warga.

"Dugannya memang dari sumber makanan yang sama di acara haul," tambahnya.